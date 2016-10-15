Калуга, 15 октября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. В урочище Русиново национальном парке «Угра» Калужской области состоялась церемония открытия военно-мемориальной тропы «Русиновский берег», сообщает 15 октября корреспондент ИА REGNUM.

По информации сотрудников национального парка, здесь, в 1941 году немецко-фашистскими войсками была оборудована запасная оборонительная линия. До настоящего времени в этих местах сохранился окопы, разрушенные блиндажи, огневые точки, а также полевые аэродромы и рокадные дороги — все то, что называют «рельефом войны».

6 марта 1942 года к этому рубежу вышли наступающие части 49-й Красной Армии. На протяжении года красноармейцам не удавалось прорвать оборону противника. Именно, в этом историческом месте, и был создан музей под открытым небом с пятью экскурсионными тропами и в том числе, тропа — «Русиновский берег». Это фрагмент подлинных укреплений гитлеровских войск протяженностью более 50 км, где реконструированы фортификационные сооружения.

В торжественном открытии открытия военно-мемориальной тропы «Русиновский берег» приняли участие, представители ветераны, поисковики, учащаяся молодежь и представители местных властей.