Ташкент, 15 октября, 2016, 13:38 — ИА Регнум.



pixabay.com Остановить коррупцию

Исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев в качестве законодательной инициативы внес в парламент проект закона «О противодействии коррупции», сообщает UzDaily.uz.

«Законопроект направлен на комплексное законодательное регулирование правоотношений в сфере борьбы с коррупцией, повышение эффективности антикоррупционных мер, осуществляемых госорганами, организациями и институтами гражданского общества, а также полное искоренение коррупции во всех сферах общественной жизни, создание в обществе обстановки нетерпимости ко всем ее проявлениям путем повышения правосознания и правовой культуры граждан», говорится в публикации.

В проекте закона закрепляются основные принципы и направления государственной политики по противодействию коррупции, система уполномоченных органов, участие органов самоуправления граждан, институтов гражданского общества, средств массовой информации и граждан, а также международное сотрудничество в данной сфере.

Законопроект предусматривает «создание Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции с включением в ее состав представителей общественных объединений предпринимателей и других институтов гражданского общества».

«Проект закона был разработан в целях дальнейшего совершенствования правовых основ противодействия коррупции с учетом передового зарубежного опыта», пишет издание.