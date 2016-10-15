Москва, 15 октября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак предупреждает, что в украинских подземных газовых хранилищах недостаточно газа для нормального прохождения зимнего периода. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает телеканал RT.

pixabay.com Нехватка газа

«На сегодняшний день, по нашей оценке, для прохождения зимы недостаточно газа на Украине в подземных газовых хранилищах. За летний период не было закачано порядка полутора-двух млрд», — сказал российский министр топлива и энергетики.

Новак отметил, что Россия конечно же готова продать Украине необходимый объем газа, при условии, что Украина за него заплатит.

Россия всегда обращает пристальное внимание на количество газа в украинских подземных хранилищах, так как они задействованы в транзите российского газа в страны Евросоюза. Если в этих хранилищах будет недостаточно газа для поддержания нужного давления в трубопроводах, то поставки российского газа в страны ЕС окажутся под угрозой.

Кроме того, Киев практикует незаконный отбор из своей газотранспортной системы (ГТС) российского газа, предназначающегося для евросоюзных стран. Это всегда было предметом острейших газовых конфликтов между Россией и Украиной.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, новые власти вообще отказываются погашать долги за российский газ. Разбирательство между странами дошло до суда.