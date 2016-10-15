Йоханнесбург, ЮАР, 15 октября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Девять человек были арестованы полицией Йоханесбурга, после ночных столкновений со студентами, требующими бесплатного образования, сообщает 15 октября Reuters.

Myolisi Протестующие южноафриканские студенты

Студенческие протесты не умолкают всю неделю по всей стране, они начались спустя несколько дней после того как президент Джейкоб Зума назначил специальную команду для разрядки конфликтной ситуации, которая ставит под угрозу учебный год в нескольких школах.

Представитель полиции заявил, что во время студенческих беспорядков был разграблен супермаркет и подожжены три автомобиля.

Напомним, что плата за образование в ЮАР слишком высока, поэтому не все могут её позволить. Вспышка недовольства произошла в среде чернокожих студентов, испытывающих материальные трудности. Они разочарованы системой, не сумевшей создать равенство возможностей после двух десятков лет свободных от апартеида.