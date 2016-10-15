Бухарест, 15 октября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Румыния поддерживает «суверенитет и территориальную целостность» Украины и предоставит «украинскому партнеру» помощь в области военной медицины, военного образования, реформирования сектора безопасности и обороны, киберзащиты, а также медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения в ходе вооруженных столкновений. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны Румынии, об этом заявил в ходе визита в Киев румынский министр обороны Михня Моток.

Andrein Карта «Великой Румынии». 1942

Румынский министр встретился со своим украинским коллегой Степаном Полтораком, обсудив с ним вопросы региональной безопасности, двустороннего сотрудничества в сфере обороны и пути активизации сотрудничества и предоставления помощи на уровне НАТО — Украина и в рамках «Восточного партнерства».

Министр обороны Украины сказал, что углубление отношений с НАТО и «политическая и экономическая интеграция в европейское пространство» являются приоритетами для Киева, и украинские власти готовы к «усилению военно-политического сотрудничества с НАТО» в том, что касается стратегического планирования, реформы в сфере обороны, взаимодействия и участия в операциях и миссиях под руководством НАТО.

В ходе визита в Киев министр обороны Румынии также встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым, с которым обсудил вопросы, связанные с приоритетами сотрудничества в области обороны и безопасности между Румынией и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе замминистра обороны Украины Игорь Долгов посетил Бухарест, заявив, там, что Киев сегодня противостоит «агрессии» России, и в этом смысле у Румынии и Украины «возникает больше поводов для сотрудничества между нашими странами, в том числе в области безопасности и обороны».

По словам Долгова, у Киева и Бухареста «очень хорошие отношения» и «общие проблемы» — в первую очередь с Россией. «Мы соседи, у нас очень хорошие отношения и несколько общих проблем, нуждающихся в обсуждении и решении. Мое присутствие здесь, прежде всего, мотивировано нашим намерением представить текущую ситуацию, связанную с агрессией России против Украины, и разъяснить положение дел на Украине — как мы видим будущее политическое решение этой ситуации, и каково влияние российской агрессии на всю Европу, на Румынию, на Черное море и НАТО», — заявил киевский чиновник.