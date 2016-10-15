Ниамей, 15 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Бандиты ворвались в дом гуманитарного работника в ночь на 15 октября, убили двух его охранников, а его самого похитили и увезли в сторону Мали, сообщает Reuters.

usaraf.army.mil Солдаты армии Нигера

Тревогу подняли соседи похищенного, услышав стрельбу в его доме, в котором он проживал уже несколько лет.

Похищения иностранцев в Нигере случаются реже, чем в соседнем Мали, где террористы наиболее активны, где торговля пленными давно поставлена на поток.

Это первый случай похищения гражданина США в Нигере. В посольстве США отметили, что они расследуют данный инцидент, но пока не располагают дополнительными подробностями.

Напомним, что Нигер, является одной из беднейших стран Африки с большим количество молодого нетрудоустроенного населения. Низкий уровень грамотности и многочисленные социальные проблемы являются благоприятной почвой для терроризма. Несмотря на это данная проблема не так актуальна для Нигера, как для соседних стран, таких как Мали, однако похищение американского гражданина говорит о том, что и сюда может закрасться эта бацилла.