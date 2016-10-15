Бангкок, 15 октября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Глава королевского консультативного совета будет стоять во главе страны в качестве регента, пока скорбящая страна ждёт наследника, сообщает 15 октября Reuters.

Tevaprapas Таиланд. Монашеская процессия

Скорбящие жители зажигали свечи и читали молитвы недалеко от большого дворца в Бангкоке, где останки прежнего царя будут лежать в течении месяца, прежде чем он будет кремирован.

Король Таиланда Пумпион Адульядет или Рама IX скончался в возрасте 88 лет, он правил страной на протяжении 60 лет. Наследный принц Маха Вачиралонгкорн принял решение скорбить вместе со страной и дожидаться приглашения парламента на престол.

Заместитель премьер-министра Таиланда в интервью государственному телевидению заявил, что у парламента нет никаких сомнений относительного наследника престола, просто необходимо соблюсти паузу.

Напомним, что королевство Таиланд по форме является конституционной монархией. Король утратил абсолютную власть, однако остаётся Верховным Главнокомандующим, символом единства нации и защитником буддизма. Скончавшийся правитель пользовался в народе большой любовью, что помогало сохранять некоторую стабильность, в условиях частых политических кризисов. Наследный принц, как отмечают эксперты, не так популярен в народе, большую часть жизни провёл за пределами Таиланда.