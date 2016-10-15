Кигали, 15 октября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Около 200 стран подпишут договор, по которому обязуются сократить выбросы парникового газа из холодильных установках и кондиционерах, сообщает 15 октября Reuters. Это будет важным шагом в противодействии глобальному потеплению.

pixabay.com Дымящая труба

Договор подпишут также две крупнейшие экономики мира — США и Китай.

«Это монументальный шаг вперёд» — сказал госсекретарь США Джон Керри, после того как покинул Руанду, где и состоялись переговоры по данному вопросу.

Страны, подписавшие договор будут разделены на 3 категории. В первую группу входят развитые страны Европы и США

По условиям соглашения, развитые страны, включая большинство Европейских и США, обязуются уменьшить выбросы газа, начиная с 10% к 2019 г. до 85% к 2036 г.

Две другие категории развивающихся стран будут замораживать выбросы газов к 2024 или 2028 г., а затем постепенно сокращать их. Такие страны как Индия, Иран, Ирак, Пакистан и страны Персидского залива, начнут сокращать выбросы в более поздний срок, потому что они боятся повредить развивающимся сферам экономики, которые могут зачахнуть из-за подобных ограничений.

Большим прорывом данного соглашения является тот факт, что он имеет юридическую силу и конкретные сроки исполнения.

Напомним, что борьба против глобального потепления началась ещё в 1997 г., когда был подписан Киотский протокол, обязывающий развивающиеся страны ограничить или снизить уровень выбросов углекислого газа в атмосферу. Реализация данного плана наносила существенный ущерб экономикам многих стран. Неудивительно, что некоторые учёные считают надуманным мнение об угрозе глобального потепления, предполагая, что данные мероприятия носят своей целью затормозить развитие экономик, способных составить конкуренцию США. В этой связи вполне закономерным выглядит отказ американцев ратифицировать Киотский протокол.