Бишкек, 15 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии арестовали подозреваемого в покушении на жизнь старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Rafael Mizrahi Взрывное устройство

Отмечается, что в ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружено взрывное устройство, аналогичное тому, что было использовано при попытке убить сотрудника Генпрокуратуры.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства внутренних дел Киргизии, также в доме подозреваемого были найдены гранаты, карабин Вепрь, пистолет с глушителем, гладкоствольное охотничье ружье и большое количество патронов.

Помимо этого, в ходе расследования выяснилось, что задержанный спрятал в доме у своего знакомого, проживающего на территории Иссык-Кульской области, оружие, боеприпасы и документы: обрез винтовки, пистолет, светошумовые гранаты, патроны, а также штампы и печати МВД и пустые бланки разрешений на ношение огнестрельного оружия.

ИА REGNUM напоминает, что 29 июля 2016 года произошло покушение на старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Киргизии Эркина Курманалиева — на крышу принадлежащего ему автомобиля неизвестные подложили коробку с самодельным взрывным устройством. В результате взрыва у сотрудника Генпрокуратуры оказалась оторвана кисть руки и поврежден глаз.