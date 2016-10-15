Канберра, 15 октября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Федеральная полиция Австралии заявила, что арестовала двух мужчин в связи с контрабандой препарата, используемого в приготовлении экстази, сообщает 15 октября Reuters.

DEA Наркотик экстази

На севере Сидней, 13 октября полицейские обнаружили запрещённый препарат в партии роликов из Чехии.

Товар эквивалентом в 4 млл. таблеток экстази на сумму около 110 млн. долларов, стал крупнейшим в этом году и четвёртым в истории Австралии, изъятием наркотических веществ.

По обвинению во ввозе наркотиков на территорию Австралии задержаны два поляка в возрасте от 28 до 29 лет, если их признают виновными им грозит пожизненное заключение.

Напомним, что наркотическое вещество, получившее название «экстази», является одним из популярнейших наркотиков в мире. Ввиду смертельной опасности для здоровья, данный наркотик запрещён, однако борьба по этому вопросу продолжается и носит партийный характер. Так консервативные политики выступают за полное и категорическое запрещение «экстази» в любых целях, включая медицинские. Либеральные политики настроены более умеренно в данном вопросе, считают, что наркотик может облегчить состояние, например, больных раком.