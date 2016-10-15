Тбилиси, 15 октября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Второй тур выборов по мажоритарным округам может радикально изменить сложившийся в будущем парламенте Грузии, по предварительным данным ЦИК, расклад сил.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Грузинский флаг

На выборах по пропорциональным спискам, на сегодняшний день, «Грузинская мечта» обеспечила себе 44 мандата из 77, «Единое национальное движение» — 27, а «Альянс патриотов» — 6.

Еще 23 мандата получили кандидаты от «Грузинской мечты» на выборах по мажоритарным округам. Но в 50 мажоритарных округах, где ни один кандидат 50% голосов не набрал, пройдет второй тур.

Конечно, в большинстве мажоритарных округов лидируют кандидаты от «Грузинской мечты», но в целом ряде округов разрыв между ними и кандидатами от ЕНД небольшой, в 2 округах явно лидируют кандидаты от ЕНД.

Ныне правящая партия может получить большинство мандатов и по мажоритарным округам в том случае, если во втором туре будут голосовать только те избиратели, которые в первом туре поддержали либо ГМ, либо ЕНД. Но помимо этих двух категорий избирателей есть и те, кто на выборах голосовал за остальные партии и избирательные субъекты. Это сторонники «Свободных демократов», «Республиканской партии», «Лейбористской партии», «Альянса патриотов», блока «Нино Бурджанадзе-Демократическое движение», независимых депутатов, тех, кто сегодня подразумевается в оппозиции к правящей партии. И где гарантия, что «обиженные» на правительство избиратели, поддержавшие на выборах не ЕНД, а другие оппозиционные партии, на втором туре проголосуют за «Грузинскую мечту»?

Для получения в будущем парламенте конституционного большинства — 113 мандатов из 150 — «Грузинской мечте» необходимо добрать еще 46 мандатов. Сумеет ли правящая партия осуществить эту «задачу» на фоне той активной пропаганды, которую сегодня проводит «Единое национальное движение» и ряд лидеров других оппозиционных партий?

В преддверии второго тура выборов оппозиционные по отношению к нынешнему правительству лидеры, в том числе его бывшие соратники по коалиции «Грузинская мечта» (республиканцы, «Свободные демократы»), а также лидеры непарламентской оппозиции предупреждают избирателей о тех угрозах, которые таит в себе «конституционное большинство», об угрозе автократии и диктатуры, за которой будет стоять неформальный лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

«Друзья, существует большая угроза, что «Грузинская мечта» возьмет совершенно бесконтрольное конституционное большинство! Поэтому просим всех прийти на второй тур, привести с собой еще одного человека и поддержать другого кандидата. Приведите друга и скажите «нет» бесконтрольной власти Мечты», — говорится в обращении ЕНД к избирателям, опубликованном в преддверии второго тура. Этим самым «другим кандидатом», о котором говорится в обращении, в подавляющем большинстве мажоритарных округов является именно кандидат от ЕНД.

Кроме того, ЕНД в преддверии второго тура выборов перешло к активной избирательной кампании и ежедневно проводит по несколько встреч с партактивом, избирателями, сторонниками в разных регионах страны.

Параллельно проводится интенсивная кампания по убеждению населения в фальсификации выборов 8 октября в пользу «Грузинской мечты». О фальсификации, «каруселях», давлении на избирателей со стороны властей и других нарушениях наряду с ЕНД активно говорят и бывшие партнеры правящей партии по коалиции «Грузинская мечта». Не отстают от них лидеры «Альянса патриотов», блока Нино Бурджанадзе, Лейбористской партии…

Пропаганда фальсификации выборов проходит на фоне официальных предварительных оценок международных наблюдателей, в целом признавших выборы 8 октября «свободными и демократичными».

В пропаганде угрозы конституционного большинства «Грузинской мечты» для населения, фальсификации выборов и преследования оппозиции весомую роль играет телекомпания «Рустави-2», подающая информации в «нужном» для ЕНД свете. Она подробно преподносит все заявления лидеров «Единого национального движения», высказываемые в адрес властей обвинения, описывает предвыборные встречи «главной оппозиционной силы».

В этой ситуации ныне правящая партия ведет себя слишком уверенно и спокойно. Предвыборную кампанию она, судя по всему, прекратила: пресс-служба партии никаких информаций о встречах с партактивом, избирателями и сторонниками не выдает. Лидеры партии и кандидаты, которым еще предстоит борьба во втором туре, на удивление уверены в своей победе и ограничиваются лишь ответами на обвинения со стороны оппонентов.

Уверенность «Грузинской мечты» подкрепляют и приближенные к властям эксперты и политологи, которые утверждают, что те избиратели, которые на выборах 8 октября не голосовали ни за «Грузинскую мечту», ни за ЕНД, а выбрали другую оппозиционную силу, во втором туре выборов за ЕНД голосовать не будут.

Следует отметить, что эти же эксперты вслед за лидерами «Грузинской мечты» в ходе предвыборной кампании также уверенно утверждали, что правящая партия одержит победу уже 8 октября, и второй тур считали маловероятным.

Напомним, парламентские выборы в Грузии проходили 8 октября. По предварительным данным подсчета голосов со 100% избирательных участков, по пропорциональной системе «Грузинская мечта» набрала 48,68% голосов, ЕНД — 27,11%, а «Альянс патриотов» — 5,01%. Остальные участвовавшие в выборах партии и блоки преодолеть 5% барьер не смогли. На выборах по мажоритарной системе в 23 мажоритарных округах победили кандидаты от «Грузинской мечты», а в 50 округах должен состояться второй тур. По информации ЦИК, второй тур должен пройти не позднее 2 ноября.