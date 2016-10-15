Вашингтон, 15 октября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сталкивается с новым витком обвинений в сексуальных домогательствах. После того как Washington Post опубликовал интервью с женщиной, утверждающей, что Трамп приставал к ней в ночном клубе ещё в начале 1990-х гг., пишет 15 октября Independent.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Кристин Андерсон, тогда 20-летняя начинающая модель, отдыхала в клубе с друзьями. К ней подсел незнакомец и начал приставать.

После того, как она оттолкнула мужчину, она смогла его разглядеть — «это был Дональд Трамп, его волосы и причёску невозможно спутать с какой-либо другой» — утверждает Андерсон.

«Это продолжалось секунд 30 или меньше», сказала 46-летняя г-жа Андерсон. «Он просто хотел доказать, что может сделать это безнаказанно» — добавила она.

Госпожа Андерсон рассказывала эту историю только друзьям, но после аналогичных обвинений Трампа, решила выступить публично.

Штаб Дональда Трампа решительно отвергает обвинения, утверждает, что Андерсон захотела сделать дешёвый пиар на данном скандале, немного прославиться. «Это просто смешно» — заявила пресс-секретарь Трампа Надежда Хикс.

Напомним, что 8 ноября в США состоятся президентские выборы. В этой связи, дабы очернить друг, друга кандидаты в президенты используют методы чёрного пиара. С одной стороны многочисленные, ничем не подтверждённые, обвинения Трампа в сексуальном домогательстве. С другой стороны, обвинения супруга Хилари Клинтон, экс-президента США Билла Клинтона, в насилии над 12 летним ребёнком.