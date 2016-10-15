Тирасполь, 15 октября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Прокурор Приднестровской Молдавской Республики Александр Дели выдвинул свою кандидатуру на пост президента ПМР. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ЦИКе Приднестровья, Дели предоставил в комиссию все документы, необходимые для выдвижения и получил подписные листы для сбора подписей избирателей.

prokuror-pmr.org Александр Дели

Период выдвижения кандидатов завершится 10 ноября. Выборы состоятся 11 декабря. К настоящему времени в качестве кандидатов официально зарегистрированы действующий глава государства Евгений Шевчук, спикер Верховного совета Вадим Красносельский, а также экс-глава МВД ПМР Геннадий Кузьмичев. Фаворитами гонки считаются Красносельский и Шевчук.