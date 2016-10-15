Калининград, 15 октября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Калининградские полицейские задержали своего бывшего коллегу в звании капитана Владислава Боровицкого, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 170 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД, бывший милицейский следователь, а затем преподаватель Калининградского юридического института МВД РФ создал финансовую пирамиду.

Кадр оперативной съёмки УМВД Задержанного Константина Боровицкого ведут по аэропорту

Задержали Боровицкого в Краснодаре, два года назад он был объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, Боровицкий создал компанию ООО «Калининград Инвест-Капитал», которая якобы работала на биржевых торгах. Первыми вкладчиками пирамиды стали коллеги по милицейской службе.

В настоящее время потерпевшими по уголовному делу проходят 117 граждан, а предварительная сумма ущерба составляет более 170 млн рублей.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что обманутые вкладчики создали «сайт борьбы с мошенником Боровицким Владиславом Алексеевичем». На этом сайте, в частности, сказано, что первоначально в ответ на заявления 38 потерпевших от результатов деятельности Боровицкого сотрудники ОЭБ и ПК г. Калининграда вынесли несколько постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (ОМ № 218/15 «ЭБ-1») за отсутствием состава преступления.

Сам же Боровицкий неоднократно заявлял, что разорённые калининградцы ничего не добьются, поскольку он находится «под покровительством правоохранительных органов и криминальных авторитетов».

ГТРК «Калининград» нашла одно из потерпевших — преподавателя Калининградского юридического института полковника Юрия Симинягина, который сообщил: «Мне очень стыдно даже в глаза им (своим родственникам) смотреть. Хотелось бы извиниться за то, что пошли за мной и оказались обманутыми. У нас в семье 5 человек, кто-то больше, кто-то меньше дал. Общая сумма долга перед нами перевалила за 20 млн. Нам пришлось продавать имущество».

Еженедельник «Новые колёса» продолжает, что другой сослуживец Боровицкого — полковник милиции Олег Олейник вложил 9 млн рублей, а его семья пригласила к участию в пирамиде в общей сложности около 50-ти человек.

Известно также, что ООО «Калининград Инвест-Капитал» открыло офисы в Ялте, Керчи, Симферополе и Севастополе.

В начале октября правоохранители получили информацию о том, что Боровицкий находится в Краснодаре. В Калининграде Боровицкого доставили в наручниках. Суд, рассмотрев ходатайство следствия, принял решение арестовать основателя калининградской финансовой пирамиды.