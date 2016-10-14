Тамбов, 14 октября, 2016, 21:39 — ИА Регнум.



tambov.gov.ru Открытие делового центра VI Международной Покровской ярмарки

В Тамбове на базе областной библиотеки имени А.С.Пушкина приступил к работе Деловой центр VI Международной Покровской ярмарки. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации, в торжественном открытии приняли участие представители органов власти региона, федеральных ведомств, в том числе Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства научных организаций, Агентства стратегических инициатив, бизнес-сообщества, научной общественности, образовательных организаций.

Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов, открывая работу Делового центра, сказал о важности развития малого предпринимательства, продвижения инновационных идей в практику, поддержки талантливых людей, которым надо помочь в реализации их проектов, используя возможности бизнеса. Александр Ганов отметил также большое значение регионального Фестиваля науки, который традиционно проходит в рамках работы Делового центра.

В ходе торжественного открытия состоялись вручение свидетельств о присуждении грантов президента РФ и награждение победителей конкурсов и творческих состязаний среди детей и молодежи «Наука — — это красиво!», «Мир науки глазами детей», «Ученые Будущего — 2016».

В рамках работы Делового центра представлены экспозиции вузов, наукограда Мичуринска, общеобразовательных школ, научных и производственных организаций, которые на высоком уровне осуществляют свою исследовательскую деятельность. Проходят круглые столы, мастер-классы, соревнования и конкурсы, идет продуктивный диалог между представителями бизнеса, власти, молодежи региона, завязываются контакты, связи, происходит обмен опытом, презентуются новые технологии.

В ходе работы состоялось подписание ряда соглашений, в частности, в банковской сфере, в сферах поддержки бизнеса, охраны окружающей среды, медицины. Так, подписаны соглашения о сотрудничестве администрации области с ПАО «Сбербанк России», касающиеся реализации социальных мероприятий, проектов и программ, инвестирования средств в экономику области. Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства области заключил соглашения с банковскими организациями для расширения свой деятельности в целях поддержки бизнеса.