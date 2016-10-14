Тамбов, 14 октября, 2016, 21:30 — ИА Регнум.



tambov.gov.ru Бизнес-сессия «Выбирай российское. Тамбов»

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в работе бизнес-сессии «Выбирай российское. Тамбов», которая состоялась в рамках работы делового центра Покровской ярмарки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении пресс-службы и информации.

Бизнес-сессия призвана содействовать налаживанию контактов между заказчиками и поставщиками товаров и услуг. Впервые на одной площадке собрались вместе тамбовские производители и представители государственных учреждений, а также торговых сетей, чтобы наладить деловые связи.

Гостей и участников бизнес-сессии поприветствовал губернатор Александр Никитин. Он подчеркнул перспективность таких мероприятий для развития предпринимательской деятельности.

«Очевидно, что это начало, и многое будет зависеть от дальнейшей работы. Мы этот формат пытаемся внедрить в каждодневную, повседневную нашу практику, стараемся расширить возможности наших производителей и заказчиков, чтобы они слышали друг друга и синхронизировались, — сказал глава региона. — Надо смотреть гораздо шире на меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Очень важно не сводить наши обязанности к мерам господдержки, распределяя средства, получаемые из федерального или регионального бюджета, а создавать необходимые условия, в том числе через создание таких площадок как эта. Подобные мероприятия дают возможность познакомиться поставщикам с заказчиками, узнать друг о друге больше. Живой обмен, живое общение никогда не заменят самые что ни на есть перспективные информационные технологии. Нужен живой контакт, который всегда имеет незыблемый эффект. Поэтому здесь много представителей из других регионов».

Региональные власти в качестве одной из мер поддержки подразумевают и активное привлечение местных производителей к участию в системе государственного заказа. В этой сфере открываются хорошие перспективы для роста. Так, например, по словам Александра Никитина, в настоящее время с представителями малого бизнеса заключено госконтрактов на 750 миллионов рублей. Но при этом победителями большинства торгов стали участники из других регионов. На долю местных предприятий малого бизнеса приходится менее половины из заключенных госконтрактов. Участники со стороны заказчиков признают, что найти надежного поставщика, который способен поставлять требуемую продукцию высокого качества и по оптимальным ценам — задача не из легких. Поэтому нередко поиски приходится вести даже в других регионах. По этой причине в бизнес-сессии участвуют заказчики из соседних Воронежской и Липецкой областей. Они приехали в Тамбов, чтобы познакомиться с продукцией местных производителей.

Проект «Выбирай российское» инициирован Торгово-промышленной палатой РФ и «Единой электронной торговой площадкой» в целях реализации поручений президента России Владимира Путина по поддержке долгосрочной программы импортозамещения. В Тамбове бизнес-сессия организована при участии комитета государственного заказа области. Заместитель руководителя департамента по работе с органами государственной власти АО «Единая электронная площадка» Дмитрий Засов отметил, что это первый опыт проведения таких встреч в регионах. Тамбов был выбран не случайно, поскольку наша область является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Поэтому по итогам бизнес-сессии ожидается заключение деловых контрактов, которые будут содействовать развитию малого бизнеса и поддержке местных производителей. По их результатам можно будет судить в полной мере, насколько такой опыт делового общения оказался удачным.