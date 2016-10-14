Москва, 14 октября, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Законопроект о переносе предельного срока уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налога внес в Госдуму депутат Ильдар Гильмутдинов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября. Предлагается с 2017 года перенести срок уплаты налогов с 1 декабря на 1 октября.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

Автор обратил внимание на то, что в соответствии с принятыми поправками в Налоговый кодекс предельный срок уплаты имущественных налогов физическими лицами перенесен с 1 октября на 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, с 2016 года уплата налогов физическими лицами производится на 2 месяца позже, указал депутат.

«Перенос сроков уплаты имущественных налогов, в рамках принятого закона на 1 декабря, может оказать негативное влияние на сбалансированность местных бюджетов, так как земельный налог и налог на имущество физических лиц относятся к местным налогам и в полном объеме зачисляются в бюджеты поселений и городских округов. Соответственно, возникнут сложности как по исполнению доходной части консолидированного бюджета регионов, так и по своевременному исполнению расходных обязательств», — считает Гильмутдинов.