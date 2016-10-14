Уфа, 14 октября, 2016, 21:01 — ИА Регнум.



bashneft.ru Сотрудники «Башнефть»

Жители Башкирии довольны тем, что при приватизации контрольного пакета «Башнефти» компанией «Роснефть блокирующий пакет акций остался в собственности республики. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, в ближайшие годы разговоров о приватизации этой части «Башнефти» не последует.

Свершилось!

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сделка по покупке контрольного пакета «Башнефти» закрыта. Об этом заявил министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отметив при этом, что «Роснефть» приобрела 88 млн 951 тыс. 379 акций (50,0755% уставного капитала) «Башнефти», и заплатила за них в бюджет 329 млрд 690 млн рублей, которые уже поступили в бюджет. Улюкаев пояснил, что одной из причин выбора «Роснефти» в качестве покупателя контрольного пакета «Башнефти» стал тот факт, что «Роснефть» предложила хорошую цену, которая включала в себя существенную премию к текущей рыночной стоимости акций. Министр отметил, что «Роснефть» и «Башнефть» довольно связанные компании. Ту нефть, которую добывает «Роснефть», перерабатывают на заводах «Башнефти». Теперь нефтяные потоки оптимизируются, экономия оценивается от 150 до 180 млрд рублей, считает Улюкаев.

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Метаморфозы одного года

У жителей Башкирии отношение к приватизации «Башнефти» претерпело существенные изменения. В конце декабря 2015 года ряд СМИ сообщил, что министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности правительства России сформулировать предложения по реализации пакетов акций крупных компаний, включая «Башнефть». В январе 2016 года разговоры о приватизации «Башнефти» зазвучали с новой силой. 22 января по сведениям некоторых СМИ, на встрече Владимира Путина и Рустэма Хамитова речь могла зайти и о возможной приватизации компании «Башнефть», однако официальных заявлений об этом не поступило. 25 января появилось сообщение, что вопрос о приватизации госпакета «Башнефти» целесообразно рассматривать после восстановления капитализации компании до $10−12 млрд. Хамитов, как писали СМИ, подчеркнул, что «спешить с приватизацией «Башнефти» не стоит».

В начале 2016 года в Башкирии предположительная приватизация «Башнефти» в 2016 году вызвала в основном негативную оценку. Так, 5 февраля в рамках всероссийской акции протеста в Уфе в защиту социальных прав граждан участники митинга наряду с другими лозунгами выразили свой протест против готовящейся приватизации «Башнефти». В феврале 2016 года Хамитов снова высказался против продажи башкирского пакета акций. «В последние две недели я достаточно много занимался вопросом, связанным с «Башнефтью» и возможной продажей федерального пакета в руки частных инвесторов, — пояснил Рустэм Хамитов. — Что касается нашего пакета — 25% плюс одна акция — позиция наша следующая: не продавать».

Среди экспертного сообщества и общественности предположительная приватизация «Башнефти» в феврале 2016 года также вызвала в основном негативную оценку. Экономист Константин Кузьминых пояснил, почему значительная часть населения республики не одобряла планы по приватизации «нефтянки». «Для простых жителей региона «Башнефть» олицетворяет гордость за родной край, — считает эксперт. — Тем более после слаженной работы главы Башкирии и президента России по восстановлению исторической справедливости — возвращению 25% и одной акции Башкирии».

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Однако уже в марте 2016 года в Башкирии зазвучали мнения о неизбежности приватизации компании. «Безусловно, сейчас невыгодно продавать «Башнефть», сегодня ее цена в долларах США в 2 раза ниже, чем была 2 года назад, — заявлял политолог Ильдар Габрафиков весной 2016 года. — Однако сейчас трудно с деньгами, казну надо пополнять, и это вынужденная мера. Поэтому считаю, что России рано или поздно придется продавать «Башнефть». Особо подчеркивалось, что «Башнефть» для Башкирии жизненно важная компания. «Очень важно соблюдать и интересы региона, — отметил эксперт. — Поэтому надо организовать продажу «Башнефти» абсолютно ясно и прозрачно, чтобы не было как в 2008 году, когда она была продана по криминальной схеме».

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Новое видиние

За лето тональность высказываний поменялась. В начале октября уже мало кто сомневался в продаже половины акций компании. «Важно, что глава Башкирии Рустэм Хамитов отстоял республиканские условия — бренд, дивиденды, благотворительность, регистрация в республике и налоговые поступления в том же объеме», — отмечали, как достижение, эксперты.

«Федеральная власть как главный мажоритарий акций «Башнефти» приняла решение о приватизации и осуществила ее, это было известно заранее, — убежден политолог Дмитрий Михайличенко. — Что же касается республиканского пакета акций — то он сохраняется у Башкирии. Хамитов смог договорится с руководством страны о том, что блокирующий пакет акций «Башнефти» будет сохранен в собственности». По словам эксперта, Хамитов выступил гарантом сохранения республиканского пакета акций, и в ближайшие годы разговоров о приватизации этой части «Башнефти» не будет».

Собеседник обратил внимание на стоимости акций «Башнефти». «Получается, что Рахимовы продали «Башнефть» в 5,5 раз дешевле, чем «Роснефть» купила половину акций компании, в долларом эквиваленте разница еще более ужасающая, — возмущен Михайличенко. — Эти цифры свидетельствуют о том, как нагло и беспринципно в «суверенные годы» было обворовано население республики».

«Хорошие отношения руководителя ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина и главы Башкирии Рустэма Хамитова позволяют надеяться не только на дивиденды от республиканского пакета — 25% плюс одна акция ПАО «Башнефть», но и на налоговые поступления и финансирование программ развития нефтеперерабатывающего комплекса и республики, на которой лежит большая промышленная и экологическая нагрузка», — добавил ноту оптимизма экономист Константин Кузьминых.