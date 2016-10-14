Саранск, 14 октября, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Директор Старо-Дракинской средней общеобразовательной школы предстанет перед судом из-за гибели подростка. Женщина обвиняется по ч.2 ст.293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ.

Опасность

Следствие установило, что с декабря 2014 года обвиняемая на праве безвозмездного пользования передала спортивный зал школы для дополнительного занятия детей по программам физкультурно-оздоровительной направленности.

Согласно договору, спортзал использовался с 18 до 19−30. Директор не разрешала воспитанникам секций пользоваться центральным входом школы, а настояла на использовании запасного эвакуационного выхода. При этом руководитель школы знала, что лестничный марш не был надлежащим образом огорожен, частично была разрушена верхняя ступень лестницы, отсутствовало освещение.

В результате вечером 1 марта 2016 года 17-летний посетитель секции по волейболу при проходе через запасной выход упал с неосвещенной лестничной площадки с высоты 2,95 метра. Через несколько дней молодой человек скончался в больнице от ушиба головного мозга и мозговой декомпенсации.

По итогам следственной работы, в ходе которой выяснили причины и условия, способствовавшие совершению преступления, в адрес правительства Мордовии, министерства образования республики, а также в ряд учреждений районного уровня внесены представления с целью устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за преступление по аналогичной статье директор саранской школы №38 отделался наказанием в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Лестничные марши в этой школе были оборудованы ограждениями недостаточной высоты. В результате, в апреле 2015 года первоклассница, ожидая мать, перегнулась через перила и упала с высоты третьего этажа. Ребенок получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Отметим, что согласно акту амнистии, директор школы был освобожден от назначенного наказания со снятием судимости.