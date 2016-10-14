Минск, 14 октября, 2016, 20:51 — ИА Регнум.



пресс-служба президента Белоруссии Участники сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, 14 октября 2016 года

ОДКБ не надо ждать признания со стороны НАТО. Об этом 14 октября в Ереване заявил Александр Лукашенко, выступая на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Мы все констатировали, что ОДКБ никто не хочет признавать, особенно НАТО (видите ли, организация не та). Я слушал эти разговоры и думал: если мы будем их просить, чтобы они нас признали, они никогда нас не признают. Нам надо поступить таким образом, чтобы заставить их признать нашу организацию», — заявил Лукашенко.

«Подтянем к этому специалистов прежде всего из Российской Федерации и других государств. И надо сформулировать хорошие приоритеты, чтобы наша организация вышла на довольно серьезный уровень. Чтобы ее не боялись, но уважали, и мы никого не уговаривали, чтобы нас признавали», — приводятся его слова в официальном сообщении.

Лукашенко также рассказал о продолжительных переговорах лидеров государств ОДКБ в узком составе, отметив, что стороны обсудили широкий комплекс тем и провели принципиальный анализ проблемных вопросов в мире. Он признался, что в узком формате круг обсуждённых проблем был шире.

«Притом по периметру всех границ ‑ и на западном направлении, и в Центральной Азии, в районе Афганистана. Обсудили конфликты и нерешенные проблемы, — сообщил Лукашенко. — Честно признаюсь, что те подготовленные материалы по приоритетам нашего председательства несколько не тянут на тот уровень обсуждения, на который мы вышли в узком кругу».

Говоря о приоритетах белорусского председательства в ОДКБ, он отметил, что они будут основательно проработаны и доведены до руководителей в странах организации. Лукашенко сообщил: «Думаю, мы что-то хорошее можем предложить нашей организации в плане единства и уважения со стороны контрпартнеров».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам саммита ОДКБ в Ереване председательство в Организации перешло к Белоруссии. Генсеком организации остался Николай Бордюжа. Председательство в СМИД ОДКБ также перешло к Белоруссии.