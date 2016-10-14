Уфа, 14 октября, 2016, 20:30 — ИА Регнум.



Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

Экспертное сообщество Башкирии с сомнением восприняло утверждение спикера Госсобрания Башкирии о необходимости и возможности «абстрагирования учебно-воспитательного процесса в школах от политики». Одна часть опрошенных ИА REGNUM экспертов полагает, что подобное абстрагирование желательно, но невозможно, другая часть находит вполне возможным присутствие политики в школе

Спикер Госсобрания против политизации школы

Как сообщили в пресс-службе республиканского парламента, в Госсобрании Башкирии разрабатывается проект закона о запрете политизации малолетних. Речь идет об ограничении прав на создание детских политорганизаций. По мнению парламентариев, «ребенок, не достигший 14 лет, не может в полной мере осознавать цели и задачи политической партии, самостоятельно формировать собственные политические убеждения.

«В школе не должно быть политики! — заявил председатель Госсобрания региона Константин Толкачёв. — Учебно-воспитательный процесс в школах должен быть абстрагирован от политики, а стержнем учебно-воспитательного процесса должен быть патриотизм».

А как же выборы?

Часть опрошенных экспертов поддерживает посыл Госсобрания, но сомневается в его выполнимости. «Совершенно правильные слова, — отметил политолог Ильдар Габдрафиков. — Однако, исходя из этой логики, школы и пришкольные территории нельзя использовать в качестве площадок во время избирательной кампании, в том числе и в качестве места для голосования». По мнению эксперта, «по большому счету», также нельзя использовать учителей в качестве агитаторов.

«Не подлежит сомнению, что надо ограничить использование несовершеннолетних детей при политическом пиаре, — уверен Габдрафиков. — Кроме того, официально аполитичные пионеры в разноцветных галстуках не могут быть политизированы и использоваться в каких либо политических акциях партий и общественных организаций типа ОНФ, это же касается и соколят Жириновского, и юных ленинцев Зюганова».

«Во время школьных мероприятий перед выборами предоставляется слово кандидатам в депутаты, раздаются агитматериалы и блокноты с портретом одного из кандидатов, разве это правильно, — удивляются родители школьников из лицея № 60. — При этом на блокнотах явно сэкономили, бумага низкого качества».

Нередки случаи, когда активисты ОНФ проводят открытые уроки и другие мероприятия. Так, в сентябре активисты ОНФ проводили урок для пятиклассников гимназии №91 Уфы.

Местные особенности недавнего прошлого: школы и курултаи

Как считают уфимские общественники, школа должна быть свободна не только от федеральной, но и от «местной политики» с «национальным колоритом». «Никто не будет спорить, что стержнем учебно-воспитательного процесса должен быть патриотизм, весь вопрос, какой именно патриотизм, региональный или российский, — выражает свое мнение уфимец Михаил Еленин. — Во времена Муртазы Рахимова в Орджоникидзевском районе Уфы четвероклассников лицея № 62 под угрозой двоек заставляли писать рефераты в хвалебном ключе про гражданина Турции Заки Валидова, желавшего развала России и поражения СССР в Великой Отечественной войне».

Родители уже выросших школьников вспоминают, как в школах свободно агитировали представители печально известного Союза башкирской молодежи (СБМ), прославившегося антироссийскими акциями. «В СБМ официально действовал целый Отдел по работе со школами, — возмущаются родительские активисты. — Однако наиболее печально, что при Рахимове школы контролировались такой организацией, как Всемирный курултай башкир, посылавшим странные угрозы в адрес федерального центра в июне 2010 года».

В качестве примера приводится факт, что 28 апреля 2010 года в Уфе проходил Первый Городской детский курултай. Градоначальником Уфы Павлом Качкаевым было подписано постановление, в котором говорилось, что Первый Городской детский курултай посвящается III Всемирному курултаю башкир. Подготовка к детскому курултаю велась в школах.

«Региональные учебники, издаваемые не только в Башкирии, но и в Татарии, изобилуют весьма спорными моментами, не способствующими укреплению российского патриотизма, — утверждают родительские активисты. — Такой политики нашим детям уж точно не надо, но нас никто об этом не спрашивает».

А почему бы и нет?

«Часть экспертов в присутствии элементов политики в школах не видит ничего экстраординарного. «Действительно, школьный процесс должен быть абстрагирован от политики, но не от политологии, — уверен политолог Дмитрий Михайличенко. — В старших классах необходимо учить детей нормальной, демократической политической культуре, объяснять азы политического процесса и демонстрировать практики развития гражданского общества. Хотелось бы чтобы подрастающее поколение было более способным к рефлексии, чем нынешнее».

По мнению музыканта Ильи Тавлиярова, уровень политики в сегодняшней школе не слишком высок. «Если вспомнить советские школьные времена, с их еженедельными политинформациями, ярмарками солидарности, акциями в защиту Леонарда Пелтиера и Нельсона Манделы, пионерскими сборами и комсомольскими собраниями, то мы можем сказать, что сегодня в школе политики почти нет, — считает уфимец. — Но вот насколько это хорошо? Как без идеологии будет прививаться патриотизм, и какой. Как будут даваться детям азы политэкономии, если, как мы знаем, политика — это концентрированная экономика?». Однако, по словам собеседника, «лучше никакой политики в школах, чем политика, насаждаемая неподготовленными или пристрастными учителями».

Секретарь БРО политической партии КПРФ по политическим вопросам Геннадий Шабаев также обращает внимание на важность личности учителей в этом вопросе. «Учитель не может не иметь каких-либо убеждений и предпочтений, членство в какой-либо из партий не должно быть препятствием в работе, — поделился своей точкой зрения эксперт. — Однако использовать школу как трибуну и место агитации тоже неправильно, здесь нужно соблюдать баланс». Как заявил политик, школа не должна отдавать никому предпочтений, и поэтому разрешать существование в школе одной из пионерских организаций и запрещать другой было бы неправильно».

Детские движения Башкирии

В 2016 году в Башкирии создано региональное отделение «Российского движения школьников» (РО РДШ). В его основу составило существующее с 1990 года объединение «Пионеры Башкортостана». В «Пионерах РБ» состоят дети с восьми лет, свои отделы есть в 80% школ республики, официально численность пионеров, по разным оценкам, составляет от 100 до 250 тысяч детей.

По словам руководства РО, к пионерам присоединятся другие организации школьников. Среди них много профильных кружков и клубов, которые, как надеются в РДШ, вместе смогут выстроить единую воспитательную систему.

С этого же года в республике формируется детское добровольное экологическое движение «Зеленые пионеры Башкирии». Как заявляют представители КПРФ, есть в республики и красногалстучные пионеры. Кроме того, в Уфе действует несколько скаутских движений, общество православных следопытов «Преображение» и другие детские объединения.

По словам школьников, их членство в «Пионерах Башкортостана» проходит формально. «Раз в год нам выдают трехцветные галстуки, проводят скучное собрание, потом собирают галстуки до следующего года, — поделились учащиеся одной из уфимских школ. — В этом учебном году собраний пока не было».