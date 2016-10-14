Ереван, 14 октября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие в работе очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает сайт президента России.

kremlin.ru Перед началом сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности в расширенном составе

Обсуждалась ситуация в странах ОДКБ и прилегающих территориях, меры совершенствования системы коллективной безопасности Организации, противодействие международному терроризму и другие вопросы.

Главы государств — членов ОДКБ приняли ряд документов по формированию единого списка террористических организаций, о стратегии коллективной безопасности на период до 2025 года, а также соглашение о способах противодействия международному терроризму и экстремизму, принято единое заявление об общих подходах к основным вызовам и угрозам современности.

Теперь место председателя в Организации Договора о коллективной безопасности перешло к Белоруссии. Предыдущим председателем ОДКБ являлась Армения.