Тамбов, 14 октября, 2016, 20:14 — ИА Регнум. «Мичуринская мысль» сообщила о том, что Тамбову присвоен почетный статус «Новогодняя столица России 2016/2017» в рамках реализации одноименного проекта. Решение приняло Министерство культуры РФ. Разговоры о том, чтобы выбрать Тамбов в качестве столицы главного зимнего праздника, ходили еще год назад во время визита на конференцию по туризму замминистра культуры Аллы Маниловой. Праздники в областной столице пройдут по-особенному и с большим масштабом. Среди заявленных мероприятий окажутся фестиваль ростовых кукол «Карнавальные игрушки», межрегиональный слет-парад Дедов Морозов и Снегурочек, гастрономический фестиваль, фестиваль чая, установка мастерской Деда Мороза. Празднества в областном центре начнутся с 3 декабря. Естественно, преобразится и сам Тамбов в виду такого масштабного события. Первым городом, носившим статус «Новогодней столицы России», была выбрана Казань. После столицы Татарстана эстафета переходила к Владимиру, Вологде, Сортавале (Карелия).

ИА REGNUM СМИ Тамбовской области

«Тамбовская жизнь» проинформировала жителей региона о возобновлении работы сайта губернатора Александра Никитина «Прямая линия». Некоторое время портал был закрыт на плановое техническое обслуживание. С 10 октября сайт снова готов к приему сообщений. После реконструкции изменился дизайн сайта, также произошли технические усовершенствования, которые позволят ресурсу лучше работать. Система оценок за полученные ответы осталась прежней. Один из самых популярных интернет-ресурсов Тамбовской области, на котором тамбовчане могут обратиться со своими предложениями и проблемами к губернатору, начал свою работу в июле прошлого года. За это время на сайт поступило 7 500 обращений. Самый популярный раздел — «ЖКХ». Также жители региона активно пишут в разделы «Социальная защита», «Дороги», «Образование». На сайт поступает и немало благодарностей — более 500 сообщений за время работы.

«Житье-Бытье» рассказало о том, что тамбовские водители против роста тарифа «Платон». 7 октября министр транспорта РФ М. Соколов заявил о необходимости повысить плату для большегрузных автомобилей за проезд по федеральным трассам. Напомним, система «Платон» предполагает взимание платы с грузовиков с разрешенной максимальной массой 12 тонн. Владельцы грузовиков обязаны зарегистрировать машины в системе «Платон». Установить спецбортовое оборудование. Деньги с грузовиков идут в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс.

По мнению тамбовских владельцев грузовиков, перекладывать ответственность на дороги, которые не отличаются хорошим качеством, только на них — недопустимо. Изначально предполагалось, что тариф — 1 руб 53 коп — увеличится до 3 руб 6 коп с 1 марта 2016 года и просуществует до 31.12.2018 . Однако вскоре было принято решение продлить действие льготного тарифа и отменить его индексацию. Сейчас стало известно, что двухкратное повышение возможно уже в ближайшее время.

«Конечно, в ответ на повышение тарифа мы будем организовывать и проводит протестные акции, — прокомментировал представитель дальнобойщиков тамбовчанин В.Шабанов. — Мы считаем несправедливым, что платим наряду с прочими еще один обязательный налог». Действительно, грузоперевозчики выплачивали три налога: транспортный, акциз в топливе, налоги на предпринимательскую деятельность. Взносы в «Платон» стали 4-ым налогом.

«Житье-Бытье» в публикации «Газопровод преткновения» вновь обратилось к теме конфликта тамбовских дачников с «Газпромом», который начался еще в 2012 году. До сих пор суд принимал и продолжает принимать при рассмотрении споров сторону газовиков. За последние годы не в пользу дачников вынесли десятки судебных решений, обязывающих их освободить землю от построек. В исполнение этих решений уже снесли 9 домиков. Сейчас в суде находятся еще 82 иска от «Газпрома» и, по предварительным данным, в суд готовится еще порядка 500 исковых заявлений.

Как рассказал замглавы администрации области А. Габуев, над решением проблемы работали почти год: «Предварительная договоренность с «Газпромом» по многим вопросам достигнута». Работы, необходимые для сохранения дач и газа для тамбовчан, потребуют много времени и средств. Но если планы будут реализованы, снос домов прекратится…

На работы по «закольцовке» двух ГРС из регионального бюджета выделяют 80 млн рублей. А вот на реконструкцию котовской газораспределительной станции и прокладки новой ветки газопровода понадобятся миллиарды рублей. По замыслу областных властей, финансирование обеспечит «Газпром».

По словам А. Габуева, весь пакет документов для газовиков уже собран. Власти рассчитывают на исполнение пунктов плана в 2017 году. Тем не менее, несмотря на перспективы решения конфликта, дачники продолжают опасаться за судьбу своих домов. Дело в том, что «Газпром трансгаз Саратов» продолжает судебные разбирательства. Пока областные власти вынашивают грандиозные планы, суд идет своим чередом и владельцы продолжают получать претензии от судебных приставов.

«Аргументы и Факты. Тамбов» сообщили об итогах международного инвестиционного форума «Сочи 2016», где регион представил проекты в сфере развития агропромышленного комплекса, тепло‑ и водоснабжения; городской и коммунальной инфраструктуры. Как прокомментировал Александр Ганов, первый заместитель главы администрации Тамбовской области, по итогам переговоров подписаны три меморандума и достигнута договоренность об инвестициях на сумму около 25 млрд. рублей. Среди инвесторов есть иностранные компании, которых заинтересовали строящиеся индустриальные парки в Никифоровском районе и поселке Бокино. Например, представители крупного сингапурского холдинга «Olam» планируют разместить в нашем регионе молочный комплекс.

«Важный проект в сфере энергоснабжения и промышленности будет реализован совместно с группой компаний «Компьюлинк», которая готова инвестировать в Тамбовскую область около 1 млрд. рублей, — отмечает Александр Ганов. — Она спроектирует в Котовске новую коммунальную инфраструктуру в сфере теплоснабжения. Речь идет о шести котельных мощностью 83 МВт, которые позволят разгрузить местную ТЭЦ и полностью обеспечат потребности города в теплоснабжении».

«ЭнергоПром Интернэшнл» и итальянская семейная компания также заинтересованы вложить инвестиции в Котовск. На площади 12 гектаров они построят современный тепличный комбинат, где будут выращиваться овощи и зеленые культуры. В продолжение сотрудничества с известной компанией «Белая Дача Фарминг», у которой в Тамбовском районе есть земля, подписано соглашение о строительстве картофелехранилища. В ближайшее время будет кардинально меняться поддержка регионов со стороны федерального бюджета, вырастет налог на прибыль. Этот фактор планируется компенсировать дополнительными льготами для предпринимателей, что также позволит привлечь больше инвестиций в регион.

«Ведомости» сообщили о планах группы «Русагро»: один из крупных российских производителей свинины, сахара, фасованного маргарина и майонеза, планирует в 2016 г. начать строительство еще одного свиноводческого комплекса в Тамбовской области стоимостью 8 млрд рублей, сообщил вице-губернатор региона Сергей Иванов. По его словам, свиноводческий комплекс мощностью 45 000 т мяса в год разместится на территории Сампурского и Знаменского районов области.

«Тамбовская жизнь» рассказала о реализации программы «Земский доктор», по которой сельские больницы пополняются врачами-специалистами. В этом году в региональном бюджете предусмотрены средства на выплаты 100 медикам. 16 из них уже стали обладателями миллиона рублей каждый, а на днях еще 26 молодых врачей подписали соответствующие договоры. Начальник управления здравоохранения М. Лапочкина поздравила участников программы с этим событием и заверила, что руководство управления готово оказывать поддержку молодым специалистам и в дальнейшем.

Практически все подписавшие договоры врачи — начинающие специалисты: хирурги, терапевты, кардиологи, дерматовенерологи; врачей узких специальностей сейчас не хватает в сельской глубинке. Для всех участников программы «Земский доктор» основным условием предоставления выплаты является обязанность отработать в течение пяти лет по основному месту работы. Наиболее активно в программе «Земский доктор» участвуют Тамбовский, Рассказовский, Первомайский, Пичаевский, Бондарский, Староюрьевский, Петровский, Никифоровский районы.

«Тамбовский курьер» продолжил тему оказания в регионе качественной медпомощи населению. Так, жители села Никольское Мичуринского района теперь будут получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях: в селе заработал офис врача общей практики. В нем оборудованы процедурный, смотровой и физиотерапевтический кабинеты, кабинеты приема пациентов, перевязочная. Прием ведут врач общей практики с двумя медицинскими сестрами, участковый врач-терапевт с медсестрой. Здание офиса было построено в течение нескольких месяцев. В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на строительство было выделено 9,9 млн рублей из бюджета.

«Житье-Бытье» рассказало о работе тамбовского Нобелевского центра. «Вот уже 27 лет Центр собирает и анализирует труды лауреатов премии, — рассказывает его руководитель Вячеслав Тютюнник. — У нас есть уникальный музей, посвященный семейству Нобелей. И он — первый в мире — открылся задолго до музея в Стокгольме. Центр нобелистики находится в здании Тамбовского филиала Московского института культуры и искусств. Здесь есть волчок «Тип-топ», который, вопреки законам физики, встает на ножку, а еще кукуруза с «прыгающим» геном, автографы нобелевских лауреатов, железная кружка и радиоприемник Александра Солженицына, столовые приборы с банкета церемонии вручения Нобелевской премии, и, главное, библиотека, где собраны научные труды всех нобелевских лауреатов».

Важная часть жизни тамбовского ученого связана с Нобелевской премией, а в этом году даже день его рождения пришелся на Нобелевскую неделю — 4 октября. Изучать эту тему он начал в 16 лет, прочитав в журнале статью о нобелевских лауреатах, и продолжает до сих пор.