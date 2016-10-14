Калуга, 14 октября, 2016, 19:54 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области На заседании круглого стола

Сегодня, 14 октября, в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов провел заседание круглого стола по вопросам поддержки экспортно-ориентированного производства.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, среди ключевых тем обсуждения: стратегия развития автопрома в России до 2025 года, развитие экспортного потенциала автомобильных кластеров России, механизмы кооперации локальных производителей сырья и компаний-производителей автокомпонентов, интеграция автопроизводств в логистические цепочки, стимулы развития автопрома.

В обсуждении приняли участие генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков, президент Калужской Торгово-промышленной палаты Виолетта Комиссарова и представители бизнес — сообщества калужского региона.

Открывая встречу, Анатолий Артамонов подчеркнул, что за последние десять лет объем экспорта в регионе вырос в пять раз. Это направление становится все более актуальным в деятельности промышленных предприятий, поскольку является реальным показателем востребованности выпускаемой ими продукции. «Сегодня нашим производителям для успешной конкуренции на внешних рынках крайне необходимы дополнительные меры поддержки. В частности, в вопросах валютного регулирования, сертификации продукции, оформлении контрактов», — подчеркнул губернатор.

Петр Фрадков, в свою очередь, рассказал о том, какие услуги предоставляет Российский экспортный центр, формах его работы и направлениях. В числе приоритетов он назвал автомобиле‑ и авиастроение, производство сельскохозяйственной техники.

О калужском автомобильном кластере подробно рассказал губернатор Анатолий Артамонов. В настоящее время калужский автопром объединяет 30 предприятий — 3 завода ОЕМ-производителей и 27 автокомпонентщиков. «Предприятия адаптируются к вызовам рынка и находят новые точки роста, среди которых — активизация кооперационных связей, взаимодействие с локальными производителями, расширение модельного ряда. Так, «Фольксваген Груп Рус» начал выпуск спортивной версии седана Volkswagen Polo GT, готовится к выходу нового Tiguan. «ПСМА» работает над коммерческой версией автомобилей. «Вольво» удваивает объемы производства и планирует организовать производство по выпуску грузовых автомобилей с автоматической трансмиссией. В этом году на 22% увеличилось производство автокомпонентов. Региональными поставщиками автокомпонентов выпускается практически полная номенклатура узлов и агрегатов, удовлетворяющая производственные потребности автосборщиков, как региональных, так и в целом по стране. «Континентал» и «Фуяо» выходят на внешние рынки, поставляя свою продукцию на экспорт», — сказал Анатолий Артамонов.

Выстраивая производственные цепочки, автопредприятия увеличивают долю локализации производств. «Магна» поставляет свою продукцию компаниям «ПСМА» и «Фольксваген», при этом «Бентеллер» поставляет на «Магну» элементы переднего модуля. Завод «Фуяо Стекло Рус» получил крупные заказы от компании «Фольксваген», в частности, на марку Tiguan. В клиентский портфель «Гестамп» и «ЯПП» также входят «Фольксваген» и «ПСМА».

На встрече, в частности отмечалось, что Россия переходит к экспортоориентированной экономике. Опыт Калужской области, по словам г-на Фрадкова, является достойным примером по работе в этом направлении. «Способность работать на внешних рынках — это показатель качества продукции и KPI экономической деятельности. Калужская область в числе лидеров по экспортной деятельности. Если сравнивать первое полугодие 2015 года с тем же периодом 2016 года, экспорт вырос на 16%. Безусловно, этот показатель отражает эффективность не только автомобильной отрасли, но объемы растут, и это положительная тенденция. Меняется структура географии экспорта — уменьшается доля «комфортных рынков». Сегмент стран СНГ сократился с 70% до 45%, осваиваются новые рынки», — пояснил Петр Фрадков.

В рамках форума речь шла о мерах поддержки. Российским экспортным центром разработаны программы поддержки приоритетных отраслей промышленности на экспорт. В этом году к ним относятся автопром и сельхозмашиностроение. Осуществляется субсидирование различных видов расходов при выходе на внешние рынки. В части автопрома выделено более 3 млрд рублей (логистика, сертификация, омологация, субсидирование процентных ставок и кредитование). На следующий год также заложены средства с расширением направлений поддержки. «Мы добавили субсидирование исследовательской и выставочной деятельности предприятий. Также в пул поддерживаемых отраслей прибавится железнодорожное машиностроение», — подчеркнул генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков.