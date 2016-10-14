Ижевск, 14 октября, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Следственный отдел УФСБ по Удмуртии возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации

В настоящее время решается вопрос о задержании чиновника в порядке ст. 91 УПК РФ.

«Проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Александр Соловьев с 2005 по 2011 был заместителем начальника ГУ «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики». С августа 2011 года — заместитель главы Миндортранса.