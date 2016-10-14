Ереван, 14 октября, 2016, 19:52 — ИА Регнум. В Ереване завершилось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, по итогам официальных заявлений было больше, чем ответов по сути.

Администрация президента Армении Расширенное заседание СКБ ОДКБ

Председательство в ОДКБ перешло от Армении к Белоруссии, генсека организации не выбрали (в Ереване, в кулуарах называлась кандидатура главы Совбеза Армении Юрия Хачатурова), обещают определиться к концу года. Президент Армении Серж Саргсян сообщил на брифинге, что по итогам саммита принят ряд документов, направленных на укрепление потенциала ОДКБ, в сфере борьбы с международным терроризмом, а также принято решение о создании единого для всех стран ОДКБ перечня организаций, признанных террористическими. Отныне «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» признаются террористическими всеми участниками ОДКБ. Официально. Пожалуй, все.

В определенной степени разоткровенничался белорусский коллега Саргсяна. Александр Лукашенко в свойственной ему манере заявил о неких принятых в узком составе заседания решениях, которые заставят «если и не бояться, но уважать ОДКБ». Причем, заявил, что сам выступил с конкретными предложениями, которые «еще надо проработать». Решения, по-видимому, были непростыми, поскольку лидеры стран-участниц обсуждали их не отведенный по протоколу час, а почти три.

Заявления по карабахской проблематике принято не было. Саргсян лишь сообщил, что коллеги по ОДКБ выразили свое содействие по достигнутым в Вене и в Санкт-Петербурге договоренностям, призванным снизить напряженность в зоне конфликта, стабилизировать обстановку и продвинуть мирный процесс. Ну, конечно, и исключили вариант военного решения конфликта. Ожидаемые очередные протокольные определения.

Еще, было принято решение создать Центр кризисного реагирования ОДКБ, который будет занимать пограничными проблемами.