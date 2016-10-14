Чебоксары, 14 октября, 2016, 19:38 — ИА Регнум. СКР по Чувашии распространил официальную информацию по уголовному делу 63-летнего пенсионера Николая Егорова, получившего условный срок за репост записи в соцсети. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев, в мае 2014 года в городе Цивильске мужчина со своего домашнего компьютера разместил в социальной сети файл экстремистского характера, содержащий высказывания, направленные на возбуждение межнациональной ненависти, вражды и розни. На пенсионера, работающего охранником в частной охранной организации, было возбуждено уголовное дело.

На пенсии

В целях установления всех обстоятельств совершенного преступления по уголовному делу в ходе предварительного следствия допрошено более 20 свидетелей, а также проведены судебные почерковедческая и комплексная психолого-лингвистическая экспертизы. По ходатайству стороны защиты подозреваемый прошёл психофизиологическое исследование на полиграфе. «По его результатам выявлены психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что он располагает информацией о деталях случившегося, а именно: что именно он размещал текст названной статьи на своем аккаунте в социальной сети, — отметил Дмитриев. — Наряду с другими доказательствами, собранными по уголовному делу это дало основания предъявить ему обвинение в совершении указанного преступления».

Кроме того, по результатам одного из обысков по месту жительства осужденного у него была обнаружен и изъят рукописный текст, свидетельствующий о его взгляде на определенные исторические события. Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы установлено, что текст был написано именно им. «Косвенно указанный текст подтверждал его причастность к размещению указанного экстремистского материала», — говорят в СКР.

Суд признал 63-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, совершенные публично). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Факт противоправной деятельности осужденного выявлен в результате оперативного взаимодействия сотрудников управления ФСБ России по Чувашской Республике и следователей СК России.