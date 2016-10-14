Берлин, 14 октября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Власти Германии решили выставить условия для участия президента Российской Федерации Владимира Путина во встрече в «нормандском формате», которая может состояться в Берлине. Соответствующее заявление сделал официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт, пишет сегодня, 14 октября, Deutsche Welle.

kremlin.ru На переговорах в «нормандском формате»

Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель готова пригласить Путина в Берлин на саммит в «нормандском формате», если будут шансы на прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

Также он подчеркнул, что при наличии прогресса в украинском урегулировании может состояться личная встреча Путина и Меркель.

Также Зайберт заявил, что контакты с Москвой по вопросу украинского урегулирования необходимо поддерживать вне зависимости от того, что происходит в сирийском Алеппо.

Напомним, очередная встреча «нормандской четверки» (лидеры Украины, Германии, Франции и России) должна была состояться 19 октября. Однако, в ходе телефонного разговора между Путиным, Меркель и Франсуа Олландом решение о проведении саммита достигнуто не было.