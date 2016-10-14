Александров, Владимирская область, 14 октября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Второй в России памятник царю Ивану IV Грозному поставят в городе Александрове Владимирской области и обещают, что он будет выглядеть более реалистично, сообщил журналистам глава администрации Александровского района Игорь Першин.

Клавдий Лебедев. Иван Грозный. 1904

Во Владимирской области торжественное открытие монумента запланировано на 4 ноября. По словам Игоря Першина, в городе, являвшемся при Иване Грозном негласной столицей русской державы, поставят более правдоподобное изображение знаменитого царя. Он уточнил, что уже сейчас идет заливка фундамента, устраивается площадка под будущий монумент, а саму фигуру изготавливают в Москве. Памятник Ивану IV Грозному запланировано установить напротив его знаменитой резиденции Александровская слобода и торжественно открыть в День народного единства 4 ноября.

Напомним, 14 октября первый в России памятник царю Ивану Грозному торжественно открыли в Орле. Бронзовая конная фигура самодержца с крестом в одной руке и с мечом в другой вместе с постаментом достигает восьмиметровой высоты.