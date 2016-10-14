Берлин, 14 октября, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Верховный суд Германии отклонил требования немецких депутатов предоставить доступ к секретным спискам прослушивания США, передаёт The Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM

Комиссия Бундестага по контролю разведки, известная как «Комитет G 10», обратилась в Конституционный суд, чтобы заставить правительство Германии передать список. Последний содержит «селекторы», такие как номера телефонов и адреса электронных почт, через которые Агентство национальной безопасности (АНБ) США контролирует союзные страны.

Суд вынес решение против комитета по техническим причинам, утверждая, что у него нет необходимых конституционных полномочий, чтобы требовать доступа к списку.

По информации бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ США Эдварда Сноудена, американская разведка прослушивала официальных лиц и компании в Германии и остальных странах Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных материалов, проливших свет на масштабы слежки, которую ведут Агентство национальной безопасности США и его британский аналог — Центр правительственной связи.

В частности, стало известно, что спецслужбы осуществляли сбор данных пользователей Google, Facebook, Skype и других американских интернет-компаний с помощью секретной программы под кодовым названием Prism. Публикация этих материалов вызвала международный скандал.

Сноуден успел покинуть США, и через Гонконг добрался до Москвы. В России ему дали временное убежище и трехлетний вид на жительство.