Вологда, 14 октября, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Такую задачу перед властями региона поставил по итогам своего визита на Вологодчине полномочный представитель президента в Северо-Западной Федеральном округе, передает корреспондент ИА REGNUM.

rosavtodor.ru Трасса

В области будет создана интерактивная карта, обратившись к которой любой желающий сможет узнать всю информацию по срокам ремонтных или строительных работ по каждому населенному пункту и каждой конкретной трассе, проходящей по территории региона.

«Мы четко видим все проблемы и будем продолжать вкладывать ресурсы в развитие транспортной инфраструктуры, доводить до вологжан всю информацию о проведенных и будущих работах. За период с 2012 года сумма дорожного фонда составила более 16 млрд рублей. В том числе были предусмотрены субсидии муниципальным районам и городским округам в 3,9 млрд рублей. В целом за четыре последних года введено в эксплуатацию 43,6 километра региональных автодорог и отремонтировано 149,8 километра за счет средств дорожного фонда области. На 2016 год сумма дорожного фонда области увеличена на 39%, в следующем году ассигнования вновь увеличатся. Не забываем и муниципальные дорожные фонды. Субсидии муниципалитетам постоянно растут. Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом они выросли на 50% и достигли отметки в 1,1 миллиарда рублей», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Отметим, что протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в Вологодской области составляет 28,5 тысячи километров, из них более тысячи километров — федеральные трассы, около одиннадцати тысяч километров приходится на региональные дороги, порядка 16 тыс. — на муниципальные. Плотность сети автомобильных дорог области составляет 197,3 метра на квадратный километр, что в два раза больше, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу.