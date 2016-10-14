Мурманск, 14 октября, 2016, 19:08 — ИА Регнум.



Медицинская лаборатория

В Мурманске нет денег на ремонт высокотехнологичного медицинского оборудования. Такое заявление, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, выступая на региональной конференции Общероссийского Народного фронта, сделал главный врач ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр» Олег Игнатов.

«Мы все с вами несколько лет как пережили модернизацию, — отметил главврач. — Хорошо это или плохо? Это замечательно. У обывателя складывается другое впечатление. Порой это не какой-то катастрофически быстрый шаг вперёд, это замена того, что должно было быть заменено уже лет 5 назад до начала модернизации. Потому что что-то мы успели поменять по модернизации, что-то нет».

По словам Игнатова, «в условиях тотального недофинансирования здравоохранения», ресурсов системы обязательного медицинского страхования на все расходы не хватает.

«Мы можем где-то себе ещё позволить дотягивать уровень заработной платы, чтобы исполнять майские указы, но тяжёлая, сложная, высокотехнологичная техника требует очень дорогостоящего обслуживания и ремонта, — пояснил глава диагностического центра. — Этих денег, к сожалению, нет. Они не были заложены при модернизации. Они не заложены и сейчас».

Как отметил Игнатов, поддерживать технику в рабочем состоянии могут учреждения, которые оказывают платные медицинские услуги.

«Там, где такой возможности нет, техника потихоньку стареет, выходит из строя, стоит в заявках на ремонт, но денег нет, — констатировал главврач. — Мы можем очень долго говорить про импортозамещение, про отечественную технологию, но до того времени, когда отечественная технология будет широко развита и можно будет пользоваться отечественными эндоскопами, томографами и так далее, пройдёт достаточно большое количество времени. Мы работаем на импортной технике. Запасные части стоят дорого. Приезд инженера стоит, самый дешёвый, порядка 100 тысяч. Чтобы инженер приехал, диагностировал. И вряд ли он на месте что-то устранит, если только это не какой-то программный сбой. Техника выходит из строя».

Напомним, региональная конференция Общероссийского Народного фронта в Мурманской области открылась в Мурманске сегодня. Работа одной из тематических площадок конференции была посвящена вопросам оказания медицинской помощи в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году более половины опрошенных ОНФ мурманчан — 63,6% не заметили изменений качества предоставляемых медицинских услуг.