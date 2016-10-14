Коми, 28 декабря, 2006, 16:59 — ИА Регнум. В Коми в 2006 году проведено 2032 аварийных и поисково-спасательных работ, оказана помощь 1577 гражданам и спасены 352 человека. Об этом на пресс-конференции 27 декабря сообщил председатель республиканского Комитета по делам ГО и ЧС Анатолий Нуйкин, подводя итоги уходящего года.

Наиболее резонансными событиями в республике в 2006 году, по версии Комитета ГОЧС Коми, стали аварии на сетях теплоснабжения в поселке Елецкий близ Воркуты и поселке Студенец Усть-Вымского района, произошедшие в январе, нарушение сообщения на понтонных переправах республики, которые случились в октябре-ноябре из-за резкого подъема воды и сильного шугохода, вызванных аномально теплой для региона погоды, а также 212 случаев отравления граждан суррогатным алкоголем, которые были зарегистрированы в ноябре-декабре. Причем, как отметил Анатолий Нуйкин, в настоящее время тенденции по снижению отравлений не наблюдается

Как сообщает ИА КомиИнформ, последним крупным происшествием 2006 года стала авария на шахте "Заполярная" в Воркуте, в результате которой погибли двое горняков. Напомним, трагедия произошла 23 декабря.