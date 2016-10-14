Москва, 14 октября, 2016, 18:45 — ИА Регнум. «Сотрудничество представителей итальянской делегации с Крымом должно принести, в первую очередь, экономическую пользу. Экономика должна быть вне политики. И основная задача, несмотря на все санкции, — выстроить хорошие, добрые партнерские отношения. В развитии этого сотрудничества заинтересованы оба региона. В первую очередь, нам интересны их продвинутые технологии в сферепроизводства. Север Италии — это достаточно мощный промышленный регион, который успешно конкурирует с лидерами отраслей, например, немецкими промышленными регионами», — цитирует Дмитрия Сазонова пресс-служба «Единой России».

Дмитрий Налбандян. Бахчисарай. 1980

По его мнению, интерес европейских компаний изначально упирается в ту санкционную политику, которую проводят США и часть европейских стран. При этом санкции сильно бьют по регионам тех стран, которые в них участвуют.

«Особенно страдают те территории, которые традиционно работали с Россией. Они теряют деньги, возможности, теряют рынки сбыта и новых партнеров. Для них очень важно начать сотрудничество с Россией, в том числе в Крыму», — заключил Сазонов.

Напомним, крупная делегация депутатов региональных советов и представителей делового сообщества Италии находится с трехдневным визитом в Крыму. Им предстоит насыщенная программа: встречи с первыми лицами Республики Крым и Севастополя, подписание соглашений, деловые переговоры, знакомство с работой предприятий и реализуемыми в Крыму бизнес-проектами. В состав делегации вошли 18 человек, которые представляют пять регионов Италии: Венето, Лигурию, Ломбардию, Тоскану, Эмилию-Романью.

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