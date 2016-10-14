Москва, 14 октября, 2016, 18:44 — ИА Регнум.



Ян Брейгель Младший. Аллегория воздуха

Поиски вариантов наполнения бюджета порой приводят Минфин и правительство РФ к неожиданным идеям. Одной из таких инициатив является мысль ввести так называемый курортный сбор, до 15 ноября законопроект должен быть внесен в Госдуму. В рамках пятилетнего эксперимента предполагается ввести этот сбор в пяти субъектах, в их числе Краснодарский и Ставропольский край, Севастополь, Крым и Алтай. Цена вопроса остается открытой, обсуждается ставка в 150 рублей с человека в сутки, но в любом случае размер сбора будут устанавливать региональные власти самостоятельно. Понимая специфику российского юга, можно предполагать, что сбор может составить и 200, и 250 рублей, в том числе и с детей.

Многие мировые курорты, действительно, взимают подобный сбор с отдыхающих, размещающихся в отелях и комплексах. Ряд европейских городов, притягательных для туристов, берет посуточный сбор по умолчанию, он вписан в гостиничный счет отдельной строкой. Стандартно он не превышает 2 евро, но где-то больше, а где-то меньше. И если Кубань с ее предыдущими инвестициями заслуживает взимать суточный курортный сбор, так как ряд ее объектов (единичные, но они есть) действительно отвечает мировым требованиям к курортной зоне, то остальные субъекты и рядом не стояли.

Ранее Крым предлагал ввести единоразовый платеж «за въезд» примерно 300 рублей. Нехитрые вычисления показывают, что такими темпами можно быстро и эффективно наполнить казну полуострова, если учесть, что в весенне-летний сезон 2016 года в Крыму отдохнуло 4,6 млн россиян.

Курортный сбор легитимен, если курорт отвечает хотя бы каким-то средним требованиям к подобным зонам. В идее законопроекта о сборе отдельно подчеркивается, что средства будут распределяться на саму курортную зону в пределах четкого списка приоритетов. С учетом специфики формирования денежных потоков в России на проекты инфраструктуры и мест общего пользования, надежды на резкое улучшение курортных зон очень мало. Получается, что даже на бумаге это выглядит налогом на воздух.