Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Власти Израиля решили заморозить все рабочие контакты с ЮНЕСКО. Об этом сегодня, 14 октября, пишет Jerusalem Post со ссылкой на заявление главы израильской комиссии по делам ЮНЕСКО Нафтали Беннетта.

У Стены Плача

Решение Тель-Авива связано с тем, что ЮНЕСКО осудило власти Израиля за нарушение обязательств по обеспечению статус-кво святых мест Иерусалима.

Накануне исполнительный комитет ЮНЕСКО утвердил проект резолюции, в которой содержится критика Израиля за имевшие место ранее акты агрессии и незаконные меры, препятствующие свободному отправлению религиозного культа и доступу мусульман в святое для них место — мечеть Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф. В резолюции Израиль назван «оккупирующей державой».

Именно поэтому Израиль решил приостановить все контакты с ЮНЕСКО и не участвовать в деятельности организации, а также в мероприятиях, проводимых под эгидой ЮНЕСКО.

Напомним, ситуация в Иерусалиме долгие годы остается напряженной. Город разделен между Израилем и Палестиной, при этом до сих пор предметом спора остается юрисдикция над старым городом — местом, где сосредоточены святые места христианства, ислама и иудаизма.