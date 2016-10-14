Махачкала, 14 октября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Более 17 тонн зараженной айвы задержано на дагестанском участке границы РФ и Азербайджана, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Дагестану.

Айва

Основанием для задержании груза стало обнаружение в продукции вредного карантинного объекта — восточной плодожорки. Насекомое представляет угрозу плодовым деревьям, обладает высокой плодовитостью и способно уничтожить до 100% урожая. Хозяин продукции будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции. По данным ведомства, в текущем месяце был предотвращен ввоз более 105,4 тонн подкарантинного груза. Из них 51,5 тонн пытались ввести из Азербайджана, 35,6 тонн — из Индии и 18,2 тонны — из Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Дагестане были уничтожены 140 тонн мандаринов неизвестного происхождения. Фрукты завезли в республику по поддельным пакистанским и иранским документам.

Кроме того, ранее специалисты дагестанского Россельхознадзора не пропустили в страну 30 тонн свежей хурмы и садового граната из-за обнаружения в продукции следов восточной плодожорки и полевой повилки, также вредный карантинный объект.