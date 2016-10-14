Сургут, Югра, 14 октября, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Тетекин считает управленческой ошибкой снос бюста Сталина в Сургуте.

Дмитрий Налбандян. В. И. Ленин и И. В. Сталин за разработкой плана ГОЭЛРО

Напомним, бюст генералиссимуса появился в этом югорском городе 15 сентября. Он был изготовлен на народные средства из железобетона в Северной Осетии и по решению общественного совета установлен на набережной реки Оби вблизи улицы Мелик-Карамова, д.3. А 6 октября по решению мэрии бюст был демонтирован. Ранее активисты, собиравшие деньги на постамент (240 тыс. рублей) и установившие его, сообщали корреспонденту ИА REGNUM, что 11 октября их ждут в администрации Сургута для выяснения законности водружения бюста Сталина на муниципальной земле. Но постамента не оказалось на месте до встречи с чиновниками мэрии. Пресс-служба горадминистрации сообщила, что бюст был отправлен «на ответственное хранение», а с общественников взыщут расходы по демонтажу.

Депутат Госдумы Вячеслав Тетекин возмущен таким вольным подходом сургутских властей к памяти. «Снос бюста генералиссимуса И. В. Сталина, под руководством которого советский народ одержал победу над фашистской Германией, весьма недальновидное решение администрации города. Ныне чрезвычайно модно широко отмечать 9 мая — День Победы, устраивать шествия ветеранов и их потомков. Однако нынешняя власть поразительным образом пытается замолчать имя Верховного главнокомандующего победоносной Красной армии — Иосифа Сталина».

Вячеслав Тетекин говорит, что бюст Сталина никому не мешал — стоял на набережной, куда даже подъехать непросто. «Я был там. Это более чем скромное место для памятника столь выдающемуся вождю советского народа. К сожалению, власти не приняли во внимание, что сейчас в обществе происходит трансформация настроений, растёт спрос на все советское. Несмотря на 25 лет безудержной клеветы, отношение к советскому прошлому кардинально меняется. И это вполне объяснимо. Страна продолжает катиться в пропасть, жизнь людей становится все тяжелее. И никакой надежды на улучшение нет. Не зря же, согласно опросу, 69% сургутян против сноса памятника Сталину», — констатирует парламентарий.

«Что же тогда говорить про наших «заклятых друзей» на Западе, которые пытаются принизить героический подвиг советского солдата, а СССР приравнивают к фашистской Германии? — вопрошает Вячеслав Тетекин, — Стоит ли тогда осуждать действия киевской хунты, разрушающей памятники Ленину и Сталину? Недалеко от места, где был бюст Сталина, планируется установить памятник жертвам политических репрессий. Этот пример наглядно показывает политику двойных стандартов нынешней власти. В Екатеринбурге за 7 млрд народных денег отгрохали Ельцин-центр. Так скоро, очевидно, будут помпезно открыты Бандера-центр, Власов-центр, Горбачёв-центр. А вот бюст Сталина, главы великого государства и победителя фашизма, был снесен без лишних угрызений совести. Хотелось бы напомнить ниспровергателям памятников известную мудрость: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки…»

Отметим, бюсты Иосифа Сталина установлены на народные деньги в Казани, Новосибирске и сочинском селе Пластунка.