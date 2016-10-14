Минск, 14 октября, 2016, 17:58 — ИА Регнум.



Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

Руководители сельскохозяйственных предприятий могут приобрести опыт антикризисных управляющих. Об этом 14 октября заявил председатель правительства Белоруссии Андрей Кобяков во время поездки по Гомельской области, сообщает пресс-служба Совмина республики.

Согласно официальному сообщению, главной целью поездки председателя правительства стал анализ хода выполнения в Гомельской области поручений Александра Лукашенко, в том числе и мероприятий по реализации указа №253 от 4 июля 2016 года «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». Помимо снижения кредитной нагрузки на сельхозпредприятия путем отсрочки платежей на 5 лет документ предусматривает передачу в коммунальную собственность различных непрофильных объектов, находящихся на балансе хозяйств, в том числе жилья.

«Не исключено, что некоторые из сельхозорганизаций могут попасть под процедуру банкротства, для чего понадобятся опытные антикризисные управляющие, — проинформировали в Совмине. — Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, который докладывал премьер-министру, отметил, что таких кадров в области нет. Андрей Кобяков сказал, что на эту работу можно привлекать руководителей сельскохозяйственных предприятий, предварительно организовав для них обучение».

«Во-первых, они опытные люди в этой сфере, во-вторых, получив знания, они смогут работать в новых условиях в своем же хозяйстве, в-третьих, новые знания никогда не бывают лишними», — приводятся слова Кобякова.

Во время поездки председатель Совмина также ознакомится с результатами реализации проекта по реконструкции Белорусского газоперерабатывающего завода РУП «ПО «Белоруснефть» и посетил мини-ТЭЦ на местных видах топлива филиала «Речицкие электросети» РУП «Гомельэнерго». Он также обсудил перспективы диверсификации рынков сбыта продукции государственных деревообрабатывающих предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии третий год длится экономический кризис, ответственность за который руководство республики на себя брать не желает, указывая на «внешние факторы». ВВП Белоруссии за январь—август упал на 3%. По данным Белстата, за восемь месяцев 2016 года объем промышленного производства Белоруссии сократился в сопоставимых ценах на 1,8% к такому же периоду прошлого года, а сельхозпроизводства — на 2,2%. Инфляция за январь—сентябрь выросла на 8,3%. Реальная зарплата белорусов (с учётом роста инфляции) в августе уменьшилась на 3,9% к уровню августа 2015 года. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в провинциальных моногородах, где процветает скрытая безработица и заработок $200 в месяц с учётом реалий считается хорошей перспективой.