Правительство Белоруссии допускает банкротство сельхозорганизаций
Минск, 14 октября, 2016, 17:58 — ИА Регнум.
Руководители сельскохозяйственных предприятий могут приобрести опыт антикризисных управляющих. Об этом 14 октября заявил председатель правительства Белоруссии Андрей Кобяков во время поездки по Гомельской области, сообщает пресс-служба Совмина республики.
Согласно официальному сообщению, главной целью поездки председателя правительства стал анализ хода выполнения в Гомельской области поручений Александра Лукашенко, в том числе и мероприятий по реализации указа №253 от 4 июля 2016 года «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». Помимо снижения кредитной нагрузки на сельхозпредприятия путем отсрочки платежей на 5 лет документ предусматривает передачу в коммунальную собственность различных непрофильных объектов, находящихся на балансе хозяйств, в том числе жилья.
«Не исключено, что некоторые из сельхозорганизаций могут попасть под процедуру банкротства, для чего понадобятся опытные антикризисные управляющие, — проинформировали в Совмине. — Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, который докладывал премьер-министру, отметил, что таких кадров в области нет. Андрей Кобяков сказал, что на эту работу можно привлекать руководителей сельскохозяйственных предприятий, предварительно организовав для них обучение».
«Во-первых, они опытные люди в этой сфере, во-вторых, получив знания, они смогут работать в новых условиях в своем же хозяйстве, в-третьих, новые знания никогда не бывают лишними», — приводятся слова Кобякова.
Во время поездки председатель Совмина также ознакомится с результатами реализации проекта по реконструкции Белорусского газоперерабатывающего завода РУП «ПО «Белоруснефть» и посетил мини-ТЭЦ на местных видах топлива филиала «Речицкие электросети» РУП «Гомельэнерго». Он также обсудил перспективы диверсификации рынков сбыта продукции государственных деревообрабатывающих предприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии третий год длится экономический кризис, ответственность за который руководство республики на себя брать не желает, указывая на «внешние факторы». ВВП Белоруссии за январь—август упал на 3%. По данным Белстата, за восемь месяцев 2016 года объем промышленного производства Белоруссии сократился в сопоставимых ценах на 1,8% к такому же периоду прошлого года, а сельхозпроизводства — на 2,2%. Инфляция за январь—сентябрь выросла на 8,3%. Реальная зарплата белорусов (с учётом роста инфляции) в августе уменьшилась на 3,9% к уровню августа 2015 года. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в провинциальных моногородах, где процветает скрытая безработица и заработок $200 в месяц с учётом реалий считается хорошей перспективой.