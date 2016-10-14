Санкт-Петербург, 14 октября, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково» установили автора звонка об угрозе взрыва в аэропорту. Угроза оказалась ложной, в «Пулково» возобновилась нормальная работа. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

pulkovoairport.ru Аэропорт Пулково

Как уточнили в транспортной полиции, анонимный звонок о минировании Централизованного пассажирского терминала поступил около 16:00 в дежурную часть.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники транспортной полиции, включая взрывотехников и кинологов со служебными собаками. В целях обеспечения безопасности организована эвакуация пассажиров и работников Централизованного пассажирского терминала «Пулково», — сообщили в УТ МВД по СЗФО.

Нормальная работа Централизованного пассажирского терминала временно была ограничена. В результате обследования аэровокзального комплекса, привокзальной площади, гостиничного комплекса и паркинга опасных предметов не обнаружено. Проверка завершилась в 17:30.

«Установлена личность звонившего», — сообщили в транспортной полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В полиции предупреждают, что любые ложные заявления, отвлекающие силы и средства компетентных служб, влекут за собой уголовную ответственность по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».