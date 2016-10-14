Владимир, 14 октября, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Пуско-наладочные работы на платной парковке на Вокзальной площади закончатся к концу октября. Сейчас здесь ведется тестирование и настройка оборудования, сообщает «Зебра ТВ» со ссылкой на пресс-секретаря филиала ПАО «Ростелеком» по Владимирской и Ивановской областям Аллу Плотникову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата парковки

Стоимость часа стоянки будет составлять 40 рублей. Первые 15 минут — бесплатные. При этом также предусмотрена оплата суточной стоянки (300 рублей) и недельной. Если владелец автомобиля, к примеру, уезжает на неделю куда-то, то может оставить свою машину на охраняемой парковке всего за 200 рублей в сутки.

ИА REGNUM напоминает, что ранее первая платная парковка начала работать в Рязани. Здесь стоимость часа стоянки составляет в два раза меньше — 20 рублей.