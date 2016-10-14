Вильнюс, 14 октября, 2016, 17:54 — ИА Регнум.



Ян Брейгель Младший. Адам за работой в поле

В 2016 году замедлению роста экономики Литвы способствовали объективные факторы: застой основных рынков экспорта, проблемы переориентирования экспорта на альтернативные рынки, сокращающаяся конкурентоспособность бизнеса, говорится в новейшем экономическом обзоре крупнейшего в Литве коммерческого банка SEB, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Поэтому у правящей коалиции, которая сформируется после выборов в Сейм, не будет много времени для раздумий, ей нужно будет как можно быстрее осуществить вписанные в программах партий меры, повышающие инвестиционную привлекательность страны, поощряющие гибкость рынка труда и создание новых рабочих мест», — отметил советник президента банка SEB Гитанас Науседа.

Представляя новейшее издание «Обзор макроэкономики Литвы», он обратил внимание на то, что партии, планирующие создать правящую коалицию, могут договориться по поводу принципов будущей налоговой реформы, но она скорее всего будет осуществлена в 2018 году. По словам экономиста, все партии, победившие в первом туре выборов в Сейм, высказываются за сокращение налогообложения рабочей силы и выдвигают идею объединить подоходный налог жителей и выплаты Фонда социального страхования. Хотя в программах некоторых партий вполголоса говорится о прогрессивной подоходном налоге для жителей, вряд ли этот вопрос будет рассматриваться в первой половине срока полномочий, тем более, что сами партии признают, что еще не время для этого. Нет сомнений в том, что сначала будут предприниматься попытки гарантировать прогрессивность подоходного налога при дальнейшем увеличении размера необлагаемого налогом минимума, уверен экономист.

По мнению Науседы, в ближайшие 4 года минимальная зарплата будет повышаться медленнее, чем в 2012—2016 годах. С другой стороны, в программах трех из четырех партий («Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы, Союз крестьян и зеленых Литвы, Саюдис либералов Литвы) повышение минимальной зарплаты называется не как приоритетная цель, а скорее как естественное последствие экономической реформы. Кроме того, несколько лет подряд минимальная зарплат росла быстрее, чем средняя зарплата, соотношение обоих показателей достигло грани 50%, которая считается оптимальной, поэтому в будущем минимальная зарплата должна расти адекватно по отношению к увеличению средней зарплаты, то есть на 6−7% в год.

По словам Науседы, в случае коалиции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы и Союза крестьян и зеленых Литвы двум партиям было бы трудно договориться по поводу перспективы ядерной энергетики в Литве, поскольку первая партия смотрит на нее благосклонно, другая — категорически отрицательно. Если не будет достигнуто соглашение, весовой центр энергетической политики, скорее всего, перенесется от строительства новых инфраструктурных объектов в область повышения эффективности, которая критически важна в смысле конкурентоспособности бизнеса Литвы.

Как бы там ни было, в 2017—2018 годах Литве придется привыкать к новому «нормальному» стандарту — к годовому росту ВВП 2−3% вместо ранее привычных 5−6%. Дефицит рабочей силы будет способствовать дальнейшему быстрому увеличению средней зарплаты, которое жизненно важно для того, чтобы остановить эмиграцию. С другой стороны, для того, чтобы повышение расходов на зарплаты не стало камнем на шее для конкурентоспособности товаров страны на международном рынке, необходимы инвестиции, стимулирующие технологическое обновление и рост производительности труда. В последнее время Литва не может похвастаться радостными тенденциями прямых иностранных инвестиций, поэтому необходимы не только реформы по урегулированию рынка труда, но и налоговые импульсы, считает экономист. Одна из таких возможностей — внедрение нулевого налога на прибыль для реинвестируемой прибыли.

В новейшем издании «Обзор макроэкономики Литвы» банк SEB опубликовал следующие прогнозы роста ВВП: в 2016 году — 2,2%, в 2017 году — 2,5%, в 2018 году — 3%. Средняя годовая инфляция составила соответственно 0,8%, 1,5% и 2,5%. В этом, 2016 году, ожидается повышение средней зарплаты на 7%, в 2017 году и 2018 году — по 6%. Основная причина — более умеренный рост минимальной зарплаты, чем было до этого.