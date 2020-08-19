Минск, 14 октября, 2016, 17:50 — ИА Регнум.



Bjoern Schwarz Атомная электростанция

По итогам работы в Белоруссии миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS) подготовлены рекомендации по реализации проекта БелАЭС. Об этом 14 октября проинформировали журналистов пресс-службы МАГАТЭ и Госатомнадзора Белоруссии.

Более 20 экспертов IRRS из США, ЕС, КНР и других стран во главе с руководителем миссии — гендиректором Финского агентства по ядерной безопасности (STUK) Петтери Тииппана работали в Белоруссии с 2 по 14 октября, оценивая соответствие нормам безопасности МАГАТЭ при строительстве атомной электростанции в Островецком районе Гродненской области Белоруссии. За работой миссии наблюдал представитель Еврокомиссии Марк Хулсманс.

Эксперты миссии изучили подготовленные белорусской стороной материалы самооценки, провели интервьюирование представителей белорусских органов управления и организаций, приняли участие в инспекциях на площадке строительства Белорусской АЭС (Гродненская область, Островецкий р-н), в ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны» НАН Белоруссии (г. Минск), ЗАО «Изотопные технологии» (г. Минск), КУП «Экорес» (г. Минск), ГУ «Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации (Минский р-н).

В итоге миссия IRRS выработала 25 рекомендаций и 20 предложений для республики в части совершенствования нормативной правовой базы (как верхнего уровня, так и технических нормативных правовых актов), процедур лицензирования и надзора, развития системы технической поддержки регулирующего органа, проведения общественных обсуждений важных решений регулирующего органа и по другим вопросам.

«Группа экспертов IRRS пришла к выводу, что в Белоруссии создана регулирующая инфраструктура ядерной и радиационной безопасности, и в ходе миссии продемонстрирована твердая приверженность реализации принципов обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Основным вызовом для Республики Беларусь, как страны, приступившей к реализации своей первой ядерной энергетической программы, является регулирование безопасной эксплуатации сооружаемой первой атомной электростанции, ввод в эксплуатацию которой планируется через два года. Этот вызов установлен Правительством Республики Беларусь, и для ответа на него намечены и предпринимаются многочисленные меры», — проинформировал Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор).

Окончательный отчет миссии будет направлен в Минск позже. Предварительно, согласно пресс-релизу МАГАТЭ, правительство Белоруссии проявило лояльность к экспертам. Директор по вопросам радиационной, транспортной безопасности и безопасности радиоактивных отходов Департамента по ядерной безопасности и физической защите МАГАТЭ Питер Джонстон констатировал: белорусская сторона нацелена на обеспечение эффективного регулирующего надзора в ходе реализации ядерной программы и надзора за источниками излучения. Он выразил уверенность в том, что белорусские партнёры приложат все усилия для выполнения рекомендованных миссией IRRS.

Выступая 14 октября в Минске перед журналистами, гендиректор STUK Петтери Тииппана заявил, что «в Белоруссии создана чёткая система обеспечения ядерной и радиационной безопасности». Он также отметил, что руководство Белоруссии среди своих приоритетов выделило ядерную энергетику и уделяет его реализации должное внимание.

В свою очередь министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Владимир Ващенко заявил журналистам, что оценки проекта БелАЭС белорусской стороны и миссии IRRS во многом совпали. Он также констатировал соблюдение Белоруссией стандартов МАГАТЭ и твёрдое намерение придерживаться их и в дальнейшем.

Ващенко сообщил также, что в Белоруссии создан «надежный регулирующий орган». Глава МЧС Белоруссии заверил о готовности проинформировать не только Литву, но и всех публикацией отчётов о работе миссии.

Напомним, строительство БелАЭС в Гродненской области осуществляется по проекту российского «Росатома» и финансируется за счёт $10-миллиардного кредита правительства РФ. Россия взяла на себя обязательства по поставкам топлива на станцию и утилизации отработанного топлива. Запуск первого реактора запланирован на 2018 год., в второго — на 2020 год. Реализация проекта позволит Белоруссии резко сократить импорт российских углеводородов и полностью отказаться от импорта электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, недовольство строительством АЭС в Белоруссии выражает политическое руководство Литвы, пытающееся переключить внимание литовцев с тяжёлой социально-экономической ситуации в своей стране посредством распространения фобий вроде «чернобыльского синдрома» и «российской военной угрозы». Руководству Литвы не удалось заручиться поддержкой граждан в намерении построить новую АЭС взамен Игналинской АЭС, закрытой по требованию Брюсселя. Предъявляя претензии на власть в Белоруссии, такие же фобии распространяют представители прозападной оппозиции в Белоруссии, действуя из офисов в Литве, Польше и других странах ЕС. К атомным проектам Польши у критиков БелАЭС претензий нет.