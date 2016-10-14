Вильнюс, 14 октября, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Оценив собранные во время досудебного расследования данные и объем досудебного расследования, заместитель главного прокурора Клайпедской окружной прокуратуры Витаутас Юркявичюс принял постановление создать группу из прокуроров и сотрудников полиции для специального расследования, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 октября, в Генеральной прокуратуре Литвы. Досудебное расследование поручено контролировать прокурору Отдела по борьбе с организованной преступность и коррупцией Клайпедского округа.

Chris Potter Подкуп

«Такое решение было принято с целью как можно тщательнее расследовать совершенное преступление, и чтобы расследование было выполнено объективно и как можно скорее», — сказал Юркявичюс.

6 октября 2016 года Главный комиссариат полиции Таурагского округа получил анонимную информацию о возможном подкупе избирателей. После выполнения предварительных действий было установлено, что жители Шилуте в первом туре выборов в Сейм избирателям в обмен на алкоголь, сигареты и наличные предлагали избирателям голосовать за кандидатов, принадлежащих одной из партий. Были начаты 2 досудебных расследования в связи с попыткой подкупить избирателей. 12 октября эти расследования были объединены в одно.

После выполнения действий досудебного расследования были установлены несколько подозреваемых. Накануне был произведен обыск в принадлежащих им жилых и других помещениях. На данные момент выполняются другие необходимые процессуальные действия.

В 172 статье Уголовного кодекса предусмотрено, что за препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме грозит наказание в виде общественных работ, штрафа, ограничения свободы, ареста или лишения свободы сроком до 4 лет.

Голосование за определенную плату, предложение голосовать за определенную плату или призывы это делать на выборах или референдуме влекут за собой административную ответственность и штраф в размере от 289 до 579 евро.

Напомним, что в подкупе подозревается партия «Порядок и справедливость», которая преодолела 5-процентный барьер и обеспечила себе в парламенте пять кресел. Её результаты могут быть аннулированы.