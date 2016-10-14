Вопрос о порядке избрания мэра Ярославля вызвал раскол среди депутатов
Ярославль, 14 октября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Часть народных избранников осталась недовольна работой согласительной комиссии по разработке документа о порядке избрания мэра Ярославля. Внесение альтернативного, третьего проекта, разработанного депутатом Павлом Дыбиным, они считают тактическим ходом мэрии, позволившим избежать реального обсуждения вопроса.
«Это не согласительная комиссия, а принудительная комиссия. В рамках согласительной комиссии мы должны были рассмотреть проект, принятый муниципалитетом, и поправки к нему. Вместо этого появляется другой проект, который просят считать компромиссным и голосовать за него. В ситуации, когда в комиссию входят 4 депутата и 4 представителя мэрии, один голос депутата становится решающим. Обсуждения как такового не было. Сама комиссия была назначена очень быстро и спонтанно, мы не сумели как следует изучить документ», — сказал присутствовавший на заседании комиссии депутат Сергей Выржиковский.
Двое депутатов, входящих в комиссию, не пришли на заседание, а те, кто пришли, не получили право голоса. Голосование за проект Павла Дыбина на заседании согласительной комиссии некоторые депутаты считают формальностью.
«Сегодня на комиссии обсуждались мнения. Дыбин внес свой проект в муниципалитет, но комиссия его не обсуждала. Его даже не было ни у кого на руках. Свой проект мэрия отозвала. Комиссия пока что не дала плодов своей деятельности», — считает председатель фракции «Яблоко» Владимир Зубков.
«Проект, который был внесен Дыбиным, Бортниковым и Галагаевым, похож на проект мэрии. Принципиальных вопросов не было обсуждено. Документов я не видел», — рассказал депутат муниципалитета Евгений Баранов.
В случае, если и.о. мэра Владимир Слепцов наложит вето на проект, принятый ранее муниципалитетом, по нему состоится повторное голосование.
«Это требование регламента, и я не уверен, что депутаты после вето отклонят свой проект и примут проект Павла Дыбина. Не исключено, что такой формальный подход к работе согласительной комиссии вызовет обратную реакцию и депутаты преодолеют вето двумя третями голосов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.