Ярославль, 14 октября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Часть народных избранников осталась недовольна работой согласительной комиссии по разработке документа о порядке избрания мэра Ярославля. Внесение альтернативного, третьего проекта, разработанного депутатом Павлом Дыбиным, они считают тактическим ходом мэрии, позволившим избежать реального обсуждения вопроса.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Муниципалитет Ярославля

«Это не согласительная комиссия, а принудительная комиссия. В рамках согласительной комиссии мы должны были рассмотреть проект, принятый муниципалитетом, и поправки к нему. Вместо этого появляется другой проект, который просят считать компромиссным и голосовать за него. В ситуации, когда в комиссию входят 4 депутата и 4 представителя мэрии, один голос депутата становится решающим. Обсуждения как такового не было. Сама комиссия была назначена очень быстро и спонтанно, мы не сумели как следует изучить документ», — сказал присутствовавший на заседании комиссии депутат Сергей Выржиковский.

Двое депутатов, входящих в комиссию, не пришли на заседание, а те, кто пришли, не получили право голоса. Голосование за проект Павла Дыбина на заседании согласительной комиссии некоторые депутаты считают формальностью.

«Сегодня на комиссии обсуждались мнения. Дыбин внес свой проект в муниципалитет, но комиссия его не обсуждала. Его даже не было ни у кого на руках. Свой проект мэрия отозвала. Комиссия пока что не дала плодов своей деятельности», — считает председатель фракции «Яблоко» Владимир Зубков.

«Проект, который был внесен Дыбиным, Бортниковым и Галагаевым, похож на проект мэрии. Принципиальных вопросов не было обсуждено. Документов я не видел», — рассказал депутат муниципалитета Евгений Баранов.

В случае, если и.о. мэра Владимир Слепцов наложит вето на проект, принятый ранее муниципалитетом, по нему состоится повторное голосование.

«Это требование регламента, и я не уверен, что депутаты после вето отклонят свой проект и примут проект Павла Дыбина. Не исключено, что такой формальный подход к работе согласительной комиссии вызовет обратную реакцию и депутаты преодолеют вето двумя третями голосов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.