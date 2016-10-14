Москва, 14 октября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Предлагаемые Минфином выгоды по НДФЛ для участников системы добровольных пенсионных накоплений не компенсируют ограничения, существующие у НПФ при инвестировании. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 октября управляющий директор БКС Ультима Виталий Багаманов, комментируя инициативу Минфина по введению мер стимулирования населения и работодателей к участию в системе добровольного пенсионного страхования.

Маринус Рэймерсвеле. Банкир и его жена. 1538

«Главная проблема негосударственной пенсионной системы — это низкий уровень доверия со стороны населения на фоне действий властей по заморозке накопительной части. Новые предложения вряд ли могут как-то существенно скорректировать эту картину, поскольку те, кто готов выделять дополнительные средства на формирование накоплений, скорее предпочтут сделать это самостоятельно, тем более, что интересных финансовых продуктов сейчас на рынке много», — отмечает он.

По мнению эксперта, условия, обозначенные властями для участия в добровольных отчислениях на пенсию, вряд ли можно назвать выгодными. «Снижение налогооблагаемой базы НДФЛ крайне несущественно скажется на объеме средств, которые работник получит от работодателя. То есть эта выгода не компенсирует те ограничения, которые есть у НПФ при инвестировании», — полагает эксперт.

Минфин предлагает давать льготу по уплате НДФЛ для сотрудника и по страховым взносам для работодателя при условии участия граждан в системе добровольных пенсионных накоплений, рассказал замглавы ведомства Алексей Моисеев. Предполагается, что работодатели будут частично освобождены от взносов в фонды в том случае, если работник платит добровольный взнос в пенсионную систему, при этом для самого работника уменьшится на 5% база для расчета НДФЛ.

Предусматривается, что нынешний тариф страховых взносов в пенсионную систему сохранится, но сверх этого граждане будут автоматически включены в формирование добровольных пенсионных накоплений: в первый год — 0%, затем 1% и так далее до 6%.

Ранее Моисеев пояснял, что государство будет не в состоянии обеспечить адекватный коэффициент замещения при выходе на пенсию тем, кто получал зарплату более 40 тыс. рублей, поэтому им стоит копить себе на пенсию добровольно сверх установленных обязательных пенсионных тарифов. При этом замминистра финансов подчеркнул, что частичная разморозка обязательных отчислений на накопительную пенсию возможна, но лишь в том случае, если нефть достигнет цены в 80 долларов за баррель, что не предвидится экспертами в ближайшей перспективе.