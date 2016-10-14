Ростов-на-Дону, 14 октября, 2016, 17:28 — ИА Регнум. В Новочеркасске казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» отметили главный Войсковой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в столицу российского и мирового казачества съехались делегаты со всех уголков Ростовской, а также Волгоградской областей, и Республики Калмыкия. Специальными гостями традиционного смотра-парада стали юные гости из Сызрани — детский казачий образцовый духовой оркестр, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Последние приготовления к смотру-параду

Екатерина Булатова ИА REGNUM Городовиковский имени генерала Оки Городовикова казачий кадетский корпус (Республика Калмыкия)

Поздравил казаков с главным Войсковым праздником атаман Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров. «Нет для казаков лучше доли, чем защита Отечества, и нет выше праздника, чем Покров Пресвятой Богородицы. Покров Божией Матери из века в век защищает от напастей православных воинов. Сегодняшний смотр-парад демонстрирует казачий потенциал и серьезные намерения казаков по защите и в службе на благо Отечества», — сказал Войсковой атаман.

Несмотря на ливень, по брусчатке на площади перед Патриаршим Вознесенским войсковым всеказачьим собором чеканили шаг 22 парадных расчёта. Так, были представлены 11 казачьих учебных заведений, в том числе, впервые в параде приняли участие воспитанники Орловского казачьего кадетского корпуса. 11 пеших парадных расчётов представили окружные казачьего общества Всевеликого войска Донского. Завершила парад конная полусотня.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Строевая песня кадет из Калмыцкого казачьего округа

По итогам смотра-парада были объявлены победители ежегодного губернаторского смотра. В номинации «Лучший казачий кадетский корпус» победил Белокалитвинский имени Матвея Платова казачий кадетский корпус, в номинации «Лучшее казачье кадетское учебное заведение профессионального образования» — Сальский казачий кадетский профессиональный лицей.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Директор Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса — победителя Атаманского смотра

Стоит отметить, что впервые был проведён Атаманский смотр строевой выучки среди парадных расчётов казачьих округов Войска Донского и казачьих учебных заведений. Главный приз получили Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус и Первый Донской казачий округ.