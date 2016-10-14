Казаки отметили главный праздник Всевеликого войска Донского
Ростов-на-Дону, 14 октября, 2016, 17:28 — ИА Регнум. В Новочеркасске казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» отметили главный Войсковой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в столицу российского и мирового казачества съехались делегаты со всех уголков Ростовской, а также Волгоградской областей, и Республики Калмыкия. Специальными гостями традиционного смотра-парада стали юные гости из Сызрани — детский казачий образцовый духовой оркестр, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.
Поздравил казаков с главным Войсковым праздником атаман Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров. «Нет для казаков лучше доли, чем защита Отечества, и нет выше праздника, чем Покров Пресвятой Богородицы. Покров Божией Матери из века в век защищает от напастей православных воинов. Сегодняшний смотр-парад демонстрирует казачий потенциал и серьезные намерения казаков по защите и в службе на благо Отечества», — сказал Войсковой атаман.
Несмотря на ливень, по брусчатке на площади перед Патриаршим Вознесенским войсковым всеказачьим собором чеканили шаг 22 парадных расчёта. Так, были представлены 11 казачьих учебных заведений, в том числе, впервые в параде приняли участие воспитанники Орловского казачьего кадетского корпуса. 11 пеших парадных расчётов представили окружные казачьего общества Всевеликого войска Донского. Завершила парад конная полусотня.
По итогам смотра-парада были объявлены победители ежегодного губернаторского смотра. В номинации «Лучший казачий кадетский корпус» победил Белокалитвинский имени Матвея Платова казачий кадетский корпус, в номинации «Лучшее казачье кадетское учебное заведение профессионального образования» — Сальский казачий кадетский профессиональный лицей.
Стоит отметить, что впервые был проведён Атаманский смотр строевой выучки среди парадных расчётов казачьих округов Войска Донского и казачьих учебных заведений. Главный приз получили Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус и Первый Донской казачий округ.