Санкт-Петербург, 14 октября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» проведена эвакуация в связи с поступлением в оперативные службы сигнала об угрозе акта незаконного вмешательства в деятельность воздушной гавани. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ООО «ВВСС» — управляющей компании аэропорта.

pulkovoairport.ru Аэропорт Пулково

«Пассажирские терминалы закрыты на вход и выход, транспортная полиция и служба безопасности аэропорта проводят проверочные мероприятия», — сказали в пресс-службе.

В «Пулково» также добавили, что в связи с нештатной ситуацией возможны отдельные задержки вылета рейсов из аэропорта.

«Самолеты к нам прибывают по расписанию, но пассажиры прибывающих рейсов находятся в самолетах до тех пор, пока не закончатся процедуры по обеспечению безопасности», — пояснили в пресс-службе «ВВСС».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября аэропорт «Пулково» был закрыт на полтора часа из-за сообщения о бомбе. Позже 40-летний житель Петербурга, из-за слов которого накануне на полтора часа была нарушена нормальная работа аэропорта «Пулково», стал фигурантом уголовного дела.

Забытая сумка стала причиной тревоги в петербургском аэропорту «Пулково» утром 5 октября. Для обеспечения безопасности пассажиров на месте происшествия было организовано оцепление. К счастью, угроза не подтвердилась.