Ереван, 14 октября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. В Ереване минутами ранее началось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе с участием президентов России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. В заседании принимает участие премьер-министр Казахстана Бакиджан Сагинтаев, а также генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Администрация президента Армении На заседании СКБ ОДКБ в Ереване

Заседание ведет президент Армении, председательствующей в Совете коллективной безопасности в период между сессиями 2015−2016 гг., сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Приветствуя участников сессии и отметив, что сегодня фактически подытоживается председательство Армении в ОДКБ, Серж Саргсян подчеркнул, что Армения придает важное значение успешному проведению ереванского саммита. «Мы постарались сделать все, чтобы наша совместная работа была содержательной и результативной, пошла на пользу взаимодействию наших стран в организации и способствовала развитию ОДКБ в целом. Сегодня предстоит обсудить довольно широкий спектр вопросов относительно ранее принятых нами договоренностей. Предстоит рассмотреть ряд документов, принятие которых обозначит ориентиры нашего продвижения на ближайшую перспективу. Уверен, что конструктивный настрой и традиции взаимной поддержки будут сопровождать нас и на этой сессии, позволят в оперативном ключе согласовать и принять новые важные решения», — сказал президент Армении в своем приветственном слове.

По итогам ереванского саммита планируется принятие 24 документов.