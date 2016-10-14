Москва, 14 октября, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Российские суды заблокировали около 1,5 тыс. интернет-сайтов с порнографическими материалами, сообщили представители Роскомнадзора на рабочем совещании по вопросам противодействия распространению в интернете запрещенной информации.

Olli Henze Блокировка

При этом борьбе с порнографическим материалами в интернете препятствуют закрытые группы в соцсетях, а также программы и веб-сайты, используемые для обхода заблокированных ресурсов — так называемые «анонимайзеры», указали представители Роскомнадзора.

По данным МВД, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в первом полугодии 2016 года снизилось количество уголовных дел, связанных с изготовлением и оборотом порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. В то же самое время число уголовных дел, возбужденных в связи с привлечением несовершеннолетних для изготовления таких материалов за эти периоды, возросло, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.